花蓮強震後餘震不斷！4/23單日飆194起地震 專家：將持續晃3個月
4月3日花蓮7.2大地震後，餘震截至目前仍一波接著一波，讓不少民眾相當憂心，從中央氣象署提供的逐日統計圖可發現，雖餘震次數逐日遞減，不過4月23日卻突飆194起地震，對此中央氣象署表示，雖然我們無法預測未來的地震，但觀察921地震可以發現，震後在3個月內陸續發生多起規模4以上餘震，不過隨著時間的進展，間距會逐漸拉長，因此短時間內發生多起地震也無需恐慌。地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也表示，0403強震後預估有感餘震會持續達3個月左右。
記者鍾怡婷/綜合報導
4月3日花蓮7.2大地震劇烈晃動後，造成部分民宅傾倒、瓷磚崩落，而震後一波接著一波的餘震也讓民眾心有餘悸，中央氣象署截至4月25日統計結果發現，餘震次數雖逐日遞減，不過在4月22日累積88起餘震後，在4月23又飆到單日累積194起餘震。
中央氣象署說明，從研究規模大小接近的 921大地震可以發現，921大地震後，3個月內陸續發生許多規模4 以上餘震，間或仍有規模 5、6 的強震，發生在主震外圍，而隨著時間的進展，間距會逐漸加長。
規模 4 以上的餘震出現群發的現象，也就是在短時間內發生多起地震，無需過度恐慌，不過也提醒民眾仍要做好各項防災準備，地震發生的當下，要記得「趴下、掩護、穩住」。
地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋提到，921地震大地震後，約長達100天出現明顯有感餘震，其中發生13起規模6以上的餘震，預估花蓮0403強震後，有感餘震同樣會持續長達3個月左右。
根據氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至25日下午3時05分，已經累積總共1270起餘震、其中319起「顯著有感」地震、951起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有4起，統計所有規模5以上未達6的餘震已達61起。