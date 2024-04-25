5月報稅別踩地雷　綜所稅申報9大常見錯誤別重蹈覆轍

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在所得額申報錯誤部分，包括一、申報時誤刪除或變更以憑證下載或至稽徵機關臨櫃查詢的所得資料(如有疑義，請先洽詢憑單填發單位確認)。二、漏報租賃所得、私人借貸利息所得、海外所得及大陸地區來源所得（如透過國內金融機構或信託業者投資境外或大陸地區基金、債券及股票等金融商品所獲配息、出售或轉換之利得）等。
在扣除額申報錯誤方面，一、捐贈列舉扣除額，常誤列報點光明燈、法會、安太歲或支付入會費等有對價關係的款項；二、保險費列舉扣除額誤列報「非直系」受扶養親屬之保險費；或申報全民健康保險以外的人身保險費，超過每一個被保險人的限額2.4萬元。
三、醫藥及生育費列舉扣除額，常見錯誤包括1、列報非公立醫院或健保特約醫療院所或經財政部認定其會計紀錄完備正確醫院（診所）的醫療費用。2、列報非屬醫療性質之醫美整形、坐月子費用、看護費用及住院期間餐費。
3.申報時未自行減除受有保險給付部分之醫藥費。
四、購屋借款利息列舉扣除額，常見錯誤包括1．列報「修繕貸款」或「消費性貸款」名義的房貸利息支出。2、納稅義務人本人、配偶或受扶養親屬，未於課稅年度在該地址辦竣戶籍登記。3、課稅年度有出租、供營業或執行業務使用。
五、教育學費特別扣除額，常見錯誤是列報非納稅義務人子女（如納稅義務人本人、配偶或受扶養之兄弟姊妹）之教育學費支出。
另外，綜所稅申報常見錯誤還有網路申報未執行「申報資料上傳」致未申報成功。國稅局表示，採網路申報者，可以申報系統產出「檢核用計算表」檢查申報內容及計算稅額，確認無誤後，請務必將申報資料上傳及確認報稅系統顯示「步驟5-申報完成」（手機版）或「上傳申報成功」（線上版及離線版）訊息，才算完成申報，並請印收執聯自行留存7年，以便日後查考。
國稅局也提醒，民眾於辦理112年度綜合所得稅結算申報時，應留意依相關法令規定正確填報，若於報稅後發現錯誤，在申報期限內，採用網路申報者，只要將正確資料重新上傳申報即可；採人工或二維申報者，須重新填寫1份正確之申報書遞（寄）送至稽徵機關辦理更正。但若已逾申報期限，不論原申報採何種方式，均須向戶籍所在地稽徵機關以書面辦理更正申報。