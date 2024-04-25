天氣預報／明天雨更猛！連2天雷雨「全台躲不過」 中南部防水災
明（26）日起至週六是這波鋒面雨勢最猛烈的時刻，各地都有降雨機會，尤其是中南部要留意豪雨致災，注意短延時強降雨伴隨雷擊和強陣風，劇烈降雨會持續到週六白天，入夜後降雨逐漸緩和，不過鋒面帶來的降雨會影響到週日，下週一短暫的好天氣，緊接著下週二又有兩波鋒面接力。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天（26日）受到鋒面影響加上西南風增強，降雨範圍擴大，各地都有降雨機會，要留意延時強降雨，其中西半部、東北部、澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，尤其是中南部要留意豪雨，低窪地區要嚴防積淹，其他地區會有短暫陣雨或雷雨，鋒面附近對流雲系發展，要注意降雨會伴隨雷擊和強陣風。
氣象署預報指出，明（26）日北部及宜、花攝氏低溫21、22度，其他地區為攝氏23至24度，白天由於雲多下雨，西半部、東北部及東部高溫約攝氏27度左右，東南部約攝氏29度
週六白天之前是雨勢最猛烈的時刻，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨外，中南部會有短延時強降雨和豪雨發生，週六晚上雨勢減弱，鋒面影響持續到週日，中部以北、東北部會有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區留意局部短暫陣雨或雷雨，降雨空擋時間將會拉長。
下週一短暫好天氣，環境轉西南風偏南風，水氣減少，中部以北留意局部短暫陣雨，其他地區多雲，不過午後要注意東北部、東部和山區有局部短暫陣雨機會。
下週二白天又有新一波鋒面接近，中部以北、東部、東北部有局部雨，其他地區開始零星降雨，午後山區留意局部短暫雷陣雨。下週三、下週三受到鋒面接力影響，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部雨，西半部有局部較大雨勢。下週兩波雨勢沒有明天到週六的降雨猛烈，雨勢主要影響北台灣為主，南部降雨不像明天這麼明顯。