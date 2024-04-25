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邁向智慧中捷里程碑 捷運綠線今啟用行動支付最便捷

▲邁向智慧中捷里程碑，台中捷運綠線今啟用行動支付系統最便捷。（圖／中捷提供）
▲邁向智慧中捷里程碑，台中捷運綠線今啟用行動支付系統最便捷。（圖／中捷提供）

記者柳榮俊/台中報導

因應多元支付市場蓬勃發展，以及國際旅客入境台灣旅遊人數逐漸攀升，台中捷運公司為提供國內外旅客更方便快速的支付方式，在捷運綠線建置行動支付系統，今(25)日正式啟用，民眾持指定感應式信用卡或使用行動支付QR Code乘車碼，即能輕鬆支付車資，享受智慧交通服務。

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中捷公司今日在捷運市政府站舉辦行動支付上線記者會，宣告邁向「智慧中捷」里程碑。董事長顏邦傑表示，中捷公司在相關團隊合作協助下，打造多元支付環境及便捷乘車服務，尤其台中是全國第二大城市，並擠身國際化城市，不僅吸引各地旅客前來觀光，國際經貿往來也很頻繁，現在國內外旅客可選擇本身既有的支付工具搭乘中捷，省時又方便。未來中捷公司也會持續視旅運需求，導入更多支付型態，提供更優質的服務。

▲中捷董事長顏邦傑實際體驗使用信用卡、行動支付進出站的便利。（圖／中捷提供）
▲中捷董事長顏邦傑實際體驗使用信用卡、行動支付進出站的便利。（圖／中捷提供）
交通局長葉昭甫、信用卡組織及支付業者均出席共同見證，並實際體驗使用信用卡、行動支付進出站的便利。葉局長表示，台中市公共運輸一直不斷滿足民眾的需求，公車多卡通上線的第一個城市就在台中，如今多元支付在台中捷運上線，無論民眾想用哪一種支付方式，包括電子票證、乘車碼或感應式信用卡等都可以，搭乘更方便，期待支付方式的便利性，讓台中捷運運量節節高升。

中捷公司表示，綠線各車站無障礙閘門驗票功能升級，提供多元支付選擇，持Visa、JCB感應式信用卡或使用LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay愛金付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay的旅客，進出閘門時感應信用卡或開啟指定支付APP掃描QR Code乘車碼，就能完成付款，不必再翻找或購買電子票證。



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