鯊皇Gawr Gura烙中文「台北你好」！自我介紹超呆萌：我是傻魚

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「hololive Meet at Taipei 2024」活動確定將於5月11日在台北流行音樂中心舉行，日前官方已經陸續揭露要登台出演的成員，包含holoID組的Kobo Kanaeru、holoEN組的IRyS 、Hakos Baelz以及雙胞胎Fuwa ＆ Moco姊妹以及「鯊皇」Gawr Gura。
近期官方陸續發布成員們對台灣粉絲的問好前導片，先是Fuwa ＆ Moco姊妹大玩「飽飽！」、「我不是吉娃娃」等諧音梗，holoID組的Kobo Kanaeru更是展現超強語言技能，用發音超標準的中文跟台北粉絲問好。
今（25）日晚間則輪到壓軸「鯊皇」Gura影片公開，她在影片開頭先用日文問好「どうも、サメです！」隨後又驚喜開口說出中文「台北你好～我是傻魚(鯊魚)！」隨後Gura也用中、英兩種語言繼續說，「holoIive English Myth的Gura！跟我一起來～期待跟大家見！」
本次「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」將於 本週六（4/27）透過 KKTIX 正式開放售票，本次見面會採「實名制認證＋問答驗證」方式售票，有效防止黃牛轉售的情況。