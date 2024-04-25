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鯊皇Gawr Gura烙中文「台北你好」！自我介紹超呆萌：我是傻魚

▲「鯊皇」Gawr Gura用中文自我介紹。（圖／取自FB@hololive Meet at Taipei 2024）
▲「鯊皇」Gawr Gura用中文自我介紹。（圖／取自FB@hololive Meet at Taipei 2024）

記者潘毅／綜合報導

日本 VTuber 公司 hololive production 海外計畫「 hololive Meet 」將於 5 月 11 日於台北流行音樂中心登場，近期登場成員的宣傳預告也陸續公布，大家都烙起中文跟台灣粉絲們問好，今（25）日晚間壓軸公布的「鯊皇」Gawr Gura的影片，可愛程度再次破表。

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「hololive Meet at Taipei 2024」活動確定將於5月11日在台北流行音樂中心舉行，日前官方已經陸續揭露要登台出演的成員，包含holoID組的Kobo Kanaeru、holoEN組的IRyS 、Hakos Baelz以及雙胞胎Fuwa ＆ Moco姊妹以及「鯊皇」Gawr Gura。

▲可愛的鯊鯊用中文說出「台北你好」。（圖／取自FB@hololive Meet at Taipei 2024）
▲可愛的鯊鯊用中文說出「台北你好」。（圖／取自FB@hololive Meet at Taipei 2024）
近期官方陸續發布成員們對台灣粉絲的問好前導片，先是Fuwa ＆ Moco姊妹大玩「飽飽！」、「我不是吉娃娃」等諧音梗，holoID組的Kobo Kanaeru更是展現超強語言技能，用發音超標準的中文跟台北粉絲問好。

今（25）日晚間則輪到壓軸「鯊皇」Gura影片公開，她在影片開頭先用日文問好「どうも、サメです！」隨後又驚喜開口說出中文「台北你好～我是傻魚(鯊魚)！」隨後Gura也用中、英兩種語言繼續說，「holoIive English Myth的Gura！跟我一起來～期待跟大家見！」

▲即將登場的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」，以「卡拉 OK」作為主題。（圖／CAPSULE提供）
▲即將登場的「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」，以「卡拉 OK」作為主題。（圖／CAPSULE提供）
本次「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」將於 本週六（4/27）透過 KKTIX 正式開放售票，本次見面會採「實名制認證＋問答驗證」方式售票，有效防止黃牛轉售的情況。

▲本次見面會採「實名制認證＋問答驗證」方式售票，有效防止黃牛轉售的情況。（圖／取自FB@hololive Meet at Taipei 2024）
▲本次見面會採「實名制認證＋問答驗證」方式售票，有效防止黃牛轉售的情況。（圖／取自FB@hololive Meet at Taipei 2024）

 

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