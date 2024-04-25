又有偷拍狼！才藝班負責人硬碟驚見「女童如廁照」 至少2人受害
新北市某才藝班日前遭家長檢舉，范姓負責人（65歲）涉嫌偷拍女童如廁，雖警方第一時間拘提偵辦，但礙於當時未發現證據，檢方只能以2萬元交保，近日警方順利還原查扣的相機及電腦硬碟，發現至少有2名學童受害，昨（24）日晚間再度發動搜索，將其拘提到案，訊後依法送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，范男私自在永和區開設未申請立案才藝班，並用低價收費方式吸引不少學生，沒想到3月底卻有家長報警表示，未滿10歲的女兒下課返家後，哭訴自己遭范姓男子偷拍上廁所，事後警方立刻持搜索票前往范男住處查扣手機、相機及電腦硬碟等物，不過由於范男否認犯行，當下也未查獲相關證據，因此檢方複訊後以2萬元交保。
經相關單位恢復查扣硬碟資料，最終發現至少有2名女學童受害，眼見證據確鑿，范男這才坦承偷拍行為，全案已依妨害秘密、妨害性隱私、兒童及少年性剝削條例等罪移送新北地檢署偵辦，後續也將持續調查是否有其他學童受害。
※【NOWnews 今日新聞
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