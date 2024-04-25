8點檔女星吃皮蛋乾麵食物中毒！查店家評論嚇傻：大家集體拉肚子
本土劇女演員周宇柔曾在8點檔戲劇《愛的榮耀》中表現亮眼，收穫不少粉絲，也常常在社群上和網友互動、分享生活近況，不過日前，她卻發布一則新動態，透露自己去一間麵館用餐，回家後卻瘋狂腹瀉，疑似是食物中毒，甚至在查看Google評論後，才發現有很多民眾都有出現類似症狀。
記者施以慧／綜合報導
周宇柔坦言，自己腹瀉到隔天，都還身體不適，懷疑是食物中毒，在上網翻閱該店評價後，發現大家都集體拉肚子，讓她嚇壞了，「昨晚吃了間家裡附近很有名的麵店，結果回來狂拉到今天，肚子還在痛，疑似食物中毒的me，現在差不多長這樣，然後現在要去看醫生了。」
不僅是周宇柔，同樣前往該店的民眾，也因為吃了店家的皮蛋乾麵，隔天出現身體不適，讓她相當驚訝。她也向粉絲表示，自己在就醫後，醫生說疑似是吃到不乾淨的食物，才會引發腸胃炎和輕微發燒。
這間出事的麵店位於松山，其實自開業以來，生意都相當不錯，就連中午的用餐時段都高朋滿座，如今卻爆出疑似食安疑慮，周宇柔也感嘆這間店家評價一直不錯，並提醒外食族要多多注意。
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