高捷團隊攜手輔英科大 帶領偏鄉學童搭輕軌、體驗捷運
高雄市政府捷運工程局、高雄捷運公司及輔英科技大學今（25）日攜手舉辦桃源國小、樟山國小及荖濃國小等校學童高雄捷運及輕軌體驗之旅，讓參與學童們貼身感受高雄城市交通脈動。捷運局、高雄捷運公司更派員為小朋友們導覽解說車站設施、營運服務、搭乘規定、乘車禮節..等等資訊，讓每位學童渡過一個開心又知性的學習之旅。
記者蔡佳宏／高雄報導
輔英科技大學承接教育部及高雄市教育局「112學年度偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫-提升學生多元發展 智慧產業創科技」，安排高雄市桃源國小、樟山國小及荖濃國小等偏鄉地區學童們參訪高雄重要交通服務建設-高雄捷運與高雄輕軌，捷運局、捷運公司也派員解說分享營運服務、搭乘規定、乘車禮節等資訊，讓學童們更加認識及體驗高雄捷運及輕軌，歡迎大家一起成為捷運及輕軌好公民。
捷運局副局長吳嘉昌也到捷運西子灣車站迎接這群遠道而來的學童們，並致贈紀念一卡通給每位學童。吳嘉昌表示，高雄捷運及輕軌沿線行經高雄許多知名景點，這張一卡通如同一把暢遊高雄城市的另類鑰匙，歡迎大家未來多加搭乘高雄捷運及輕軌，暢遊及體驗城市之美。
為深耕民眾踴躍使用大眾運輸觀念及習慣，高雄捷運自營運通車以來，接連啟動各式宣傳或活動，針對學生族群也推出「捷運向下扎根」、「小小捷運站長」、「輕軌成圓 前進校園」等主題宣導活動，希望藉由該活動舉辦，讓更多學童認識高雄捷運及高雄輕軌，讓搭乘捷運或輕軌成為日常生活交通服務選項。