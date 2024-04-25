田馥甄遭封殺2年解禁！預告中國開唱陸網炸鍋 主辦滅火：一家人
2022年在裴洛西訪台期間，Hebe田馥甄只因為在社群平台發布「吃義大利麵照片」，就被中國大陸網友貼上「台獨」標籤。時隔2年後，天津「泡泡島音樂與藝術節」日前宣布，田馥甄將在5月2日壓軸登場開唱，消息一出立刻引發陸網狂轟，主辦單位則滅火說：「一家人在一起，就是最美好的小幸運。」
記者黃雅琪／綜合報導
天津「泡泡島音樂與藝術節」日前發布一張宣傳海報，宣布女神田馥甄空降音樂節的喜訊：「5月2日，田馥甄將在SOSO STAGE壓軸呈現，帶來40分鐘的音樂與感動！空靈而不失力量的聲音，渺小卻充滿著愛、個性。」不料，陸網不買單狂轟「台獨也敢請」、「拒絕台獨藝人，田馥甄」、「一個台獨還要壓軸，我看你真的不把國家放在眼裡。」
田馥甄不畏「網路霸凌」在微博宣傳活動：「同心相知，在一起就是最美好的小幸運，五一假期，我在天津等你。」主辦單位轉發貼文，卻改寫成以下這段話滅火：「同心相知，一家人在一起，就是最美好的小幸運。五一假期，我們在天津等你登島。」雖然有反對聲浪，但也有死忠歌迷支持「期待金曲歌后田馥甄」、「期待田馥甄〈小幸運〉大合唱啦。」
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