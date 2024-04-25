閔熙珍控訴ILLIT抄襲NewJeans！BELIFT LAB總監怒發中指照反擊
南韓娛樂公司「ADOR」執行長閔熙珍日前指控母公司HYBE旗下另一組團體ILLIT抄襲自己打造的女團NewJeans，還在今（25）日召開長達兩小時的記者會，指控公司抹黑自己，掀起與論。負責製作ILLIT的「BELIFT LAB」創意總監許世連在IG轉發一張中指照，疑似嗆聲閔熙珍。雖然許世連事後刪除動態，卻已經被網友火速截圖瘋傳，再度引發話題。
記者施以慧／綜合報導
由於閔珍熙的控訴引發外界高度關注，HYBE也出面回擊：「今天閔熙珍董事在記者會上主張的內容，有太多東西不是事實，很難一一列舉。閔董事用混淆觀點的方式來模糊論點，她用自己獨特的解讀方式，在公開場合發表了遭扭曲的事件關係。雖然敝公司能提出證據反駁她所有主張，不過我們認為沒有回應的價值，因此決定不會逐一列舉討論。」
HYBE甚至直言：「她已經證明自己已經不具備經營者的資格，麻煩請盡快辭職，以確保公司能正常經營。為了不要傷害藝人價值，也請不要再一直提到藝人（NewJeans）與其父母們。」不僅怒嗆閔熙珍在記者會中所提及的都是不實言論，還要求閔熙珍即刻離開HYBE。
今年45歲的閔熙珍，2002年入行，到SM娛樂擔任平面設計師，後來晉升創意總監，之後跳槽到HYBE擔任子公司ADOR的執行長，閔熙珍於2022年打造女團NewJeans，成員平均年齡不到20歲，在演藝事業上相當活躍。如今閔熙珍爆出與公司鬧翻，還強調：「不是我背叛了HYBE，是HYBE背叛了我。」
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