4/26NBA季後賽搶先報／湖人遭絕殺後回主場　詹皇率隊避免0:3絕境

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📌克里夫蘭騎士2：0領先奧蘭多魔術
面對不善常投射的魔術隊，東區第4種子騎士隊穩穩掌握住了球隊有兩名優秀護框長人Jarrett Allen和Evan Mobley的優勢，封鎖禁區讓魔術年輕球員們打得很掙扎。加上當家球星Donovan Mitchell的火力輸出，順利守護兩場主場。
魔術回到主場要想扳回一城，除了外線要有所發揮之外，能否限制Mitchell在擋拆後的進攻，將會是關鍵。
📌紐約尼克2：0領先費城76人
第2場的裁判報告出爐，NBA承認該場比賽Tyrese Maxey在最後關頭已經被犯規，76人教練也試圖喊暫停但沒給，不過現在這些都已經改變不了76人陷入0：2落後劣勢的事實，他們只能繼續往前看。
前兩場打完，尼克隊的運動能力帶給76人在進攻籃板以及攻防轉換上很大的威脅，不過在半場進攻上，76人的效率和質量都更加優秀。回到主場後，他們一定得加強拚搶意識，畢竟只有控制了籃板，才能將節奏給慢下來。
📌丹佛金塊2：0領先洛杉磯湖人
上一場比賽慘遭Jamal Murray絕殺，湖人隊錯失帶著平手戰局回到洛杉磯的可能，不過後衛D'Angelo Russell的復活，還是讓紫金軍看到一些扳倒金塊的希望。LeBron James過去曾在2016年帶領騎士隊在總冠軍賽1：3落後下完成逆轉，所以湖人隊不會放棄，第3戰的戰況將會是前所未有的激烈。
在Jarred Vanderbilt第3戰確定無法復出的情況下，湖人總教練Darvin Ham手中還有什麼牌可以打？將決定球隊這一季的未來。
📌4月24日（三）NBA季後賽賽程
早上7：00 克里夫蘭騎士（東區第4種子）VS 奧蘭多魔術（西區第5種子）
早上7：30 紐約尼克（東區第2種子）VS 費城76人（東區第7種子）
早上10：00 丹佛金塊（西區第2種子）VS 洛杉磯湖人（西區第7種子）
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