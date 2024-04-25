楊謹華錄《浪姐5》深夜收工被粉絲簇擁喊「媽媽」！震撼畫面曝光
大陸綜藝節目《浪姐5》（乘風破浪的姐姐 第5季）相當有人氣，也因此吸引各國女星參戰，包括楊謹華、謝金燕、郭碧婷等人加入戰局，隨著節目播出，不少人紛紛被姐姐們的魅力給圈粉。日前楊謹華錄影到深夜，竟還有忠實粉絲們在外苦苦等待，只為一睹女神風采，有趣的是，她一現身就被大批粉絲包圍，熱情的喊她「媽」，側拍的影片被上傳至網路上後，也意外釣出本尊回應。
記者施以慧／綜合報導
身穿藍色襯衫的楊謹華雖然忙碌到深夜，面容相當疲倦，但還是掩蓋不了美麗臉龐，而早早就在外面等著迎接女神下班的粉絲們，更是一看到本尊，就不間斷的喊著「媽媽」、「媽」、「媽咪」，希望能引起對方的注意，還有粉絲激動到破音，讓楊謹華相當驚喜。而她被叫「媽媽」的原因，是她曾在《華燈初上》中飾演蘇媽媽（蘇慶儀）一角，演技深受兩岸粉絲的喜愛。
事後有粉絲將這段影片上傳至微博，還在貼文中標註楊謹華，沒想到還真的釣出本尊回應：「聽說我成了『共享媽媽』？」還附上一個哭笑不得的表情符號，逗笑粉絲。
楊謹華自從參戰《浪姐5》後，在圈內圈外的人氣都暴漲，加上她還在初舞台演唱張惠妹的經典歌曲〈一個人跳舞〉，收穫不少好評。下一次演出將與蔡詩芸、尚雯婕等人一起表演蔡依林的歌曲〈熱冬〉 ，讓粉絲相當期待。
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