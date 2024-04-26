Tony Parker幽默吐槽主持人！直言當年最大挑戰是波總　Q&A 統整

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這次Parker和Wilkins來到台灣參加活動，除了舉辦球迷見面會之外，也將參加2024國泰NBA國際高中邀請賽，指導亞洲後進球員。昨天他們抵達台灣桃園國際機場，現場有不少球迷在此等候，兩人一一滿足粉絲願望，幫大家簽名。今天Parker和Wilkins則在早上舉辦抵台記者會，回答媒體提問的相關問題。
記者會媒體完整提問如下：
🏀Q：第一次來到台灣，對這裡的印象？
Wilkins：（開玩笑的）我超累的，你應該要問他（Parker）。我比他更早到，我從亞特蘭大來，從舊金山轉機到台灣，到了之後很疲倦，真的想睡覺，不過我有去品嘗一些台灣當地美食，感覺很不錯，今天精神很好。
Parker：我是從巴黎經阿姆斯特丹來，飛了16小時，但我很喜歡去新的地方體驗新文化、事物，我有去嘗一些食物，希望未來三天在台灣能有不一樣的體驗。
🏀Q：NBA對台灣或亞洲地區的籃球發展有何想法？
Wilkins：其實在當年時任主席的David Stern，就希望NBA在全球能有所發展，這些年在亞洲的發展也是有目共睹，亞特蘭大也是第一支在歐洲打全球賽的隊伍。NBA有社會責任去推廣籃球全球化，幫助各地區推廣籃球發展。
Parker：我就是NBA全球化推廣的產物，我和Wilkins都是在法國出生的球員，正是因為NBA推廣，所以讓我10歲在摩納哥有機會看到夢幻隊在那裡準備表演賽，雖然那一場法國賽輸了大概80幾分，但激起讓我想要成為在NBA中第一個在NBA打球的後衛的夢想。
🏀Q：職業生涯很精彩，最難忘的一場比賽是哪一場？
Parker：我在馬刺拿了很多冠軍，2014年拿了最後一座，我們曾在5年內3冠，當時大家不相信我們那麼老還能再奪冠，2013年我們把冠軍輸給了熱火。但我們重整心態，重返總冠軍賽，並復仇成功，這是我最難忘的一刻。
Wilkins：如果要我選一個很難，因為在我的職業生涯太多美好經歷，我當年要和J博士、魔術強森、喬丹、大鳥伯德對抗，每一天的賽事都很難忘。但若要選一個。那就是Bernard King的交手，這麼多年我沒有懼怕過任何人，只有怕過他。King入選名人堂時，他邀請我一起去領受榮譽，我當時感到疑惑，因此特別詢問他為什麼選我？他說：「你是我職業生涯中最讓我懼怕的對手！」這是最讓我難忘的一刻。我最近才知道，當年喬丹和我當年在對抗時兩人場均皆超過30分，這可以看出我們當時的對抗多麼激烈。
🏀Q：如何在場上、場外加強自己鍛鍊，成為更好的球員？
Wilkins：小時候應該要在場外進行多一些賽前準備，不要只練自己擅長的部份，要加強不擅長的部份。生活方面需要做一些犧牲，來幫助自己達到更高的水準。
Parker：夢想是無限大的，如果你說出夢想而人家沒笑時，代表這個夢想不夠大。之前大家都覺得我太矮、太瘦，但最後我在NBA打球了，可以把這些笑聲送還給對方。
Paker此時幽默吐槽主持人：（你少講了一些東西，你漏了一些東西。）我會把我想要達到的目標，寫在小本子上，這樣可以清晰提醒我那個階段需要達成什麼目標。
🏀Q：生涯最大的挑戰是什麼？
Parker：我最大的教練是波總（Gregg Popovich）。我當年進聯盟時，我是隊上最年輕的，結果當年我才打了5場，就被推到先發陣容，我感到意外的同時，也怕Tim Duncan這些老將不認同我。我以前打球的風格是比較多切入到籃底下的，在一次練球時，我切入撞在身材壯碩的老將Kevin Willis身上，那感覺真的像是撞在一面牆上，但波總鼓勵我說：「我真的很喜歡你這樣的打法。」我的教練和隊友是我能克服這一點的原因。
Wilkins：我最大的挑戰也是在菜鳥年，我當年是NBA狀元，那時候的老鷹隊當是有經驗的老手，我氣焰很盛，但我的教練跟我說：「如果我沒看到你的表現，不管你是什麼身分，我都會把你交易走。」最終我用場上的表現征服了他們。其實菜鳥年時，老大會帶我出去吃飯，吃完以後由菜鳥付錢。但其實老手們不是要剝削我們，而是希望考驗我們的心理層面，在場上展現實力。
🏀Q：準備了什麼菜單來帶給台灣球員？
暴龍助教Vin Bhavnani：我們已經進行了培力計畫的一部分，與台灣松山高中和光復高中的學生，也和教練進行了討論，包括進攻五對五攻防的改善和加強。效果如何，在第一天的比賽就能看出。
🏀學生提問Q：Tony Parker賽場上有什麼技巧是矮小的後衛可以加強？
Parker：我從來不覺得自己比其他人矮小，謝謝我媽媽和爸爸給了我很快的速度，可以在球場上游刃有餘，把場上的隊友打敗。
🏀學生提問Q：Wilkins進入NBA時如何維持技術和心態，去面對每一場比賽？
Wilkins：我遇到很多非常強的對手，每一晚的對手都很強，在前鋒位置上有很多超級球星，我認同Parker剛剛說的，讓你變成這麼強的球員的原因，就是要遇到很出色的對手。
Parker也附和：當年東區競爭真的很強。
🏀日本學生Q：想要有一天去NBA舞台，我該怎麼做
暴龍助教Vin Bhavnani：暴龍隊每一年都要投進10顆進球，我們的球員在休賽季兩三個月內就要做到，當然在比賽中的表現很重要——但是我認為今天你能參與國際高中邀請賽，代表你是很棒的球員——同時你也需要要足夠的訓練，在球場外的犧牲，怎麼讓自己變得更強、更好，把握你爭取更好的表現，成為更好的球員。
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