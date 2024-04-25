美國第一季GDP成長不如預期！美股開盤重挫 道瓊崩跌逾600點
美國公佈最新經濟數據，第一季GDP年增1.6％，遠低於經濟學家之前預期的2.4％，個人消費支出（PCE）平減指數初報為3.4％，遠高於上一季的1.8％，加深了通膨持續的擔憂。經濟疲軟與通膨威脅雙重夾擊下，美股25日開盤重挫，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌684.86點、約1.74％；標普500指數下跌67.66點、約1.35％；納斯達克指數下跌267.56點、約1.70％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，第一季GDP成長率與個人消費支出指數出爐後，交易員普遍下調了對美國聯準會放鬆貨幣政策的預期，現在市場認為聯準會今年可能只會降息一次，而且這不會很快發生。
GDP低迷給予華爾街更多的擔憂，懷疑科技業的成長將會放緩，並進而陷入困境。Meta股價早盤大跌逾11％就是一個例子，雖然AI話題很熱，但人們現在開始懷疑，AI是否真的能夠讓企業如期待的那般迅速獲利。
分析師扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，美國第一季的經濟數字可說是「兩頭空」，市場期待看到GDP成長強勁，聯準會期待看到通膨下降，結果兩者均未朝正確的方向發展，這當然是一項壞消息。