重案回顧1／北投豪宅滅門案、井口真理子遭分屍「頭顱」下落成謎

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1974年4月：北投查宅血案
1982年4月14日：李師科案
1985年4月1日：台南市帝王飯店縱火案
1990年4月2日：井口真理子命案
1992年4月28日：麥當勞爆炸案
1995年4月17日：台北市快樂頌KTV縱火案
1997年4月中：白曉燕命案
2001年4月2日：桃園佳育安親班縱火案
2005年4月10日：汐止殺警奪槍案
2012年4月12日：台南白河殺警案
2023年4月21日：嘉義3死命案
一、北投查宅血案：
1974年4月間，位於台北市北投區翠嶺路15號，發生一起殘忍的滅門血案，時任三重市私立東海中學董事長查綏，其住宅遭人入侵5人遇害，所以該案被稱為「北投查宅血案」，又稱為「翠嶺路命案」。
案發當天，司機趙發治前往查宅接送，卻發現大門沒有上鎖，進入查看赫然發現5人遇害，隨即前往北投分局報案。據了解，當時遇害者為查綏之次子查名傑、查綏之外孫嚴興中、查綏之外孫女嚴筱梅、查綏之外孫女王筱芬、查家女傭陳玉珍。而查綏夫婦與長子查名仁、長女查名婉，因命案當時不在家倖免於難。
查綏本身是將校退役，有軍方背景，且政商關係相當好，案件引發重大矚目，警方初步勘驗現場，發現次子查名傑攜帶的15萬現金不翼而飛，當時因查名傑擔任東海中學財務，該筆現金為教職員發薪水，除此之外，住宅內的收音機、珠寶、洋酒等貴重物品均失竊，還有一台雪佛蘭轎車遭竊，因此警方初步認定兇嫌目的應是劫財。
另外，警方也懷疑，遭竊的雪佛蘭轎車是外國進口車，性能與國產車完全不同，會開的人根本不多，加上查宅存放的珠寶財物遭竊，顯見是對查家非常熟悉的人。深入調查後，警方發現案件疑點重重，首先是其中4人均被刀刃刺殺，查綏之外孫女嚴筱梅（14歲），雖右背上有淺淺的刀痕，但其死因為窒息，且下體有驗出O型精液，疑似遭人性侵後殺害，更重要的是，法醫認為4名死者是由兩種不同的刀刃所殺，研判兇手應為2人以上。
但詭異的是，命案現場除了查名傑陳屍的臥室壁櫥被打開，以及他隨身攜帶的手提箱被撬開，其他地方均十分乾淨整齊，門窗未被破壞，也沒有任何打鬥掙扎的跡象。由於該案件引發社會關注，高級住宅區發生滅門血案，警方也日夜偵辦，之後追蹤到了一名嫌疑人，為查名傑的軍中同袍彭必成，同年5月3日，彭必成在家中被捕，他落網後供稱，案發當晚與查名傑在查宅喝了一點酒，因借錢一事發生爭執，最終導致悲劇發生。
不過證據顯示，這起血案的兇手至少應有2位，因此彭必成的弟弟彭必炎，也被列為重點調查對象，但經調查並無涉案。而彭必成上法庭後推翻原先證詞，表示當天是2名蒙面歹徒入侵查宅，但法庭最終還是認定彭必成為兇手之一，經審理後判處死刑，其妻子、父親因協助湮滅證物，分別判處徒刑，但該案件至今僅有彭必成被捕判刑，檢警認為的2人以上犯案，成為該案件最大疑點，已當時的司法體系，彭必成所述的2名蒙面歹徒犯案是否為真？他究竟是不是被捲入冤案？讓案件成為未解之謎。
二、李師科案：
1982年4月14日，台灣發生治安史上首件「殺警奪槍銀行搶案」，嫌犯李師科自稱因對暴發戶、經濟犯罪現象頻傳不滿，於1980年1月間，先是持土造手槍射殺員警李勝源，搶走其身上的左輪配槍，再於2年後持警槍，闖入台灣土地銀行古亭分行洗劫，最後搶走新台幣530萬餘元後逃逸。
據了解，李師科隨國軍來台，1959年因病退役，遂以修車及開計程車為生，他落網後表示，因為對社會及現實不滿才犯案，而之所以挑中台灣土地銀行古亭分行搶劫，也是因為多次採點，發現其警備人數不多。1982年4月14日，李師科戴假髮、白色鴨舌帽、口罩，蒙面闖入銀行，犯下台灣治安史上首件銀行搶案，劫走530萬餘元後逃逸。
當時警方因破案壓力，逮捕一名外型（身高及口音）與李師科相似的計程車司機王迎先，其遭女兒男友檢舉，加上家中被單又與李師科遺留之棉被款式及圖案相近，警方便認定是王迎先犯案。偵訊過程中，王迎先慘遭到警方刑求逼供，最後跳秀朗橋以死明志，不久後，真正搶匪李師科被逮捕，於1982年5月21日被判處死刑，5月26日清晨執行槍決。
由於「王迎先事件」的發生，立法院三讀通過修正《刑事訴訟法》第27條，規定被告得隨時選任辯護人，以期避免刑求逼供再度發生；俗稱「王迎先條款」，而李師科案之後，因模仿效應事件頻傳，所以許多金融機構至2010年代，紛紛要求所有人進入前必須脫下安全帽和口罩。由於李師科自陳犯案動機是對社會經濟不滿，被部分人士奉為「義賊」，甚至還有人塑像供奉。
三、台南市帝王飯店縱火案：
1985年4月1日，當時位於台南的帝王飯店，發生一起嚴重的縱火案，釀26人死亡、10人傷，這起重大案件起因竟是年輕人爭風吃醋引發。1985年3月31日，年僅17歲的男子鄭志平，因不滿帝王飯店地下室酒店服務生、花名「婷婷」的女子拒絕追求，鄭志平因此與王金定、林志鴻，以及與王金定的友人陳東榮，決定放火燒飯店教訓「婷婷」。
隔天4月1日深夜11時許，由王金定把風、鄭志平開啟自動門後，由陳東榮在地下室樓梯出口潑灑汽油引火燃燒，4人犯案後搭計程車逃逸，而該大火燃燒到凌晨2時許，造成地下室客人、服務生及樓上飯店服務生、旅客，當場被燒死或為濃煙嗆死，釀26人死亡10人受傷，是當時台灣治安史上最嚴重的縱火殺人命案。
這起縱火案震驚社會，之後鄭志平、王金定、林志鴻陸續被捕到案，1989年5月4日，最高法院判處王金定死刑；林志鴻無期徒刑確定；鄭志平則因案發時未成年，判處有期徒刑15年。同年5月12日，王金定於台南縣歸仁鄉台南監獄（今法務部矯正署台南監獄）刑場執行槍決。
同案的陳東榮則因逃亡被通緝，就在通緝時效即將屆滿之際，陳東榮終於在逃亡24年後，於嘉義縣民雄鄉落網，這時距離通緝時效2010年3月31日，僅剩下10天。2012年1月12日，陳東榮判死刑定讞，2013年4月19日，於台南市歸仁區法務部矯正署台南監獄刑場槍決。
而帝王飯店原址荒廢多年後，於1998年拆除，後改為二層樓鐵皮屋，曾經營過服飾店，電玩店，惟地下室仍然封閉。
四、井口真理子命案：
1990年4月間，就讀日本御茶水女子大學四年級學生井口真理子，獨自搭機到台灣自助旅行，卻慘遭計程車司機劉學強殺害棄屍，該案件引起台日兩國高度重視，也影響了後續關於計程車相關修法等問題，令人卯骨悚然的是，由於井口真理子遭殺害棄屍，遺體被分散在不同地點丟棄，至今頭顱尚未尋獲。
據了解，1990年4月2日，井口真理子到台灣自助旅行，之後搭台鐵自強號前往台南旅遊，原本預計要在18日返日的井口真理子，因未搭乘當天的班機，家屬隨即透過交流協會陪同，向內政部警政署報案，而經調查，台灣這邊並無其出境紀錄，同月25日，其母親井口久子抵台尋找愛女。
案發後，警方成立「0407聯合專案小組」，並為此案懸賞獎金新台幣5萬元，但仍一無所獲，同年7月及9月，井口久子三度到台灣尋女，並成立「井口真理子搜索後援會」。時任警政署署長莊亨岱，更是下令將懸賞獎金提高到新台幣100萬元，強調「活要見人，死要見屍」，但井口真理子依舊行蹤成謎。
在歷經將近一年之後，1991年3月4日，專案小組根據可靠線報，認為先前曾訊問過的計程車司機劉學強涉有重嫌，隨即前往其位於高雄小港區住處加以逮捕。劉學強落網後，於自白書中坦承殺害井口真理子。他表示1990年4月7日，在高雄車站前的建國三路騎樓，看見獨自背著背包的井口真理子，上前搭訕才發現她是日本人，透過筆談後得知其欲尋找住處，便騎機車將她載回小港區住處。
劉學強指出，當晚井口真理子隨其返回其住處休息，他供稱持十字弓向其頭部射殺4箭後，再將其頭顱砍下放入塑膠袋，屍體則以床單包裹，並將犯案用的十字弓、作案穿著的血衣、井口真理子的背包，分散在不同地點丟棄，而在棄屍時唯恐被人發現，便淋上汽油焚屍，另外也燒毀井口真理子所睡過的床板。
劉學強落網後，警方多次借提劉學強詢問棄屍地點，但其供詞反覆，讓警方來回尋找均一無所獲，1991年3月7日，劉學強才坦承，棄屍地點位於台南市崇明十三街某空地，頭顱則丟棄於南門路南門基督長老教會前面垃圾堆。專案小組根據其供詞，在被砍掉的大樹樹根下，挖出一百多塊大小屍骨，隨即送往台北進行鑑定，而頭顱被丟棄之後，被運往台南縣仁德鄉垃圾掩埋場，因時日已久，開挖所費不貲，尋找頭顱的計畫被迫取消。
之後警方又尋獲井口真理子的手電筒、萬用刀、洋傘等遺物，以及劉學強作案用的十字弓，後經知名法醫楊日松、國際刑事專家李昌鈺等人鑑識後，確定所挖出的屍骨，就是失蹤已久的井口真理子。而有秘密證人指出，劉學強意圖非禮井口真理子遭拒，因此惱羞成怒憤而殺人，同年11月24日，高雄地院依殺人及遺棄屍體罪嫌，判處劉學強死刑，由於其符合精神異常的減刑條件，減為無期徒刑、褫奪公權終身。
事實上，劉學強迄今還在服刑，是被關最久的無期徒刑犯，據了解，劉因服刑超過30年，可以申請假釋出獄，但他出監後，無固定住居所或安置處所，無法實行保護管束，他本人也拒絕去社福機構或更生團契，且家人認為劉學強的狀況不穩定，並不適合假釋，堅持拒絕，所以劉學強目前仍待在宜蘭監獄服刑。
井口真理子一案發生後，成為日本各大媒體爭相報導的焦點，日媒更批台灣治安惡化，導致日本觀光客大幅減少。而該案件轟動台灣社會，之後更有相關電影及電視劇播出，其中，因嫌犯劉學強為計程車司機，引起民眾對於計程車司機犯罪問題的關注，之後修法「汽車運輸業管理規則」第91條規定，計程車車身都必須改為18號黃色。
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