龜梨和也專訪／藝人不好當　「累到失憶失魂」忘了今天幾月幾號

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龜梨和也12歲時，在不知情的狀況下被親戚姊姊擅自報名徵選，他在試鏡會場獲得評審青睞，加入傑尼斯事務所（現名為：星達拓娛樂）成為練習生，13歲首度於電視劇《3年B組金八先生》亮相。到了2001年，年紀15歲的龜梨和也與赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也、中丸雄一組成男團「KAT-TUN」，團體2006年出道即風靡全日本。
除了唱歌、跳舞與演戲，龜梨和也亦擅於棒球，也當過體育節目主播、廣播節目主持人，曾出過寫真集，是全方位的日本藝人。
龜梨和也的人生規劃始料未及，但他其實很感謝自己做出的選擇，因為有過往的遭遇和經驗，才能讓閱歷無數的自己變得更堅強，同時嘗試到很多同齡者無法做過的事。如果只能擇一，他在成長這段路上，最感謝的人就是爸媽，龜梨和也說：「我很感謝他們在我的人生中，不管我在哪一個階段做出什麼選擇，比如小時候想成為棒球選手、想進入演藝圈，他們都非常支持我的決定，所以我現在最感謝的就是雙親，希望他們能一直保持身體健康。」
忙到沒空回家 意外獲得「跟媽媽閒聊的機會」
龜梨和也和家人感情融洽，去年12月《怪物樵夫》在日本上映時，媽媽特地去戲院看兒子作品，觀影結束後打給龜梨和也說：「你演得很好，我看得很感動！」母子倆也因此有機會聊上幾句。龜梨和也接到電話的當下沒有哭，因為一週跟媽媽通話至少2次、3次，只是時間都不長，話題幾乎都是「你的快遞到了」、「你的冰箱有的東西快過期，我拿回去吃了喔」居多；所以當聽到媽媽親口透露有去看《怪物樵夫》，龜梨和也感到非常幸福。
龜梨和也補充表示：「（講電話）真的都是聯絡家事的部分，這次就是特別講我工作的事情。其實我以前有電影要上映的話，媽媽都會幫我煮赤飯（日本慶祝的餐食），只是剛好那次我有其他拍攝工作，很忙很忙，所以這部片上映的時候，我沒有時間回家，她才特別打電話來跟我說，我也滿開心的。」
龜梨和也=變態律師？真實自我「18歲就出現」
龜梨和也在《怪物樵夫》中飾演變態律師「二宮彰」，角色獲得女主角菜菜緒跟吉岡里帆力讚「詮釋到位」，導演三池崇史也說過：「他以他的偶像、龜梨和也的身分並行生活，所以『一定能看懂劇本』、一定能讀懂『二宮彰』！」認定龜梨和也不用刻意演出「二宮彰」，結果拍完電影後，三池崇史發現「龜梨和也的內在性格完全暴露出來」，讓龜梨和也相當害羞。
對於「龜梨和也=二宮彰」，龜梨和也解釋自己的工作環境「每天都不一樣」，跨足許多領域，所以把自己的應對、經驗、感受到的東西，通通拿出來「放到二宮彰身上」，龜梨和也說：「我飾演的時候很注意他『為什麼會有現在這樣的人格』，也會注意他在每一個階段，會出做怎樣的行為。」
《怪物樵夫》電影主軸為「真實的自我」，問及龜梨面對什麼事情會有情緒起伏，而不是活成大家期待的「龜梨和也」？他透露「意識到自己是誰」是在18歲、19歲的時候，「那時候自己搬出來住，我家裡有兄弟姐妹總共6人，一直都在大家族的狀態下成長，第一次搬出來後，建立了只有自己的空間，那時候我才漸漸認識到原來我喜歡什麼、對什麼東西感到特別有價值，是這時候開始認識自己的」。
累到無法一心二用 忙到忘記今天幾月幾號
除了聊電影，龜梨和也還接受快問快答挑戰，當聽到要邊拼圖邊回答問題時，他一度不敢相信，仍敬業完成任務，只是當問及「說出3個必看《怪物樵夫》的理由」、「正常人的定義是什麼？」、「怪物VS.樵夫」時，他無法一心二用，無奈嘆氣到停下手邊動作思考問題，記者加碼考驗他的反應詢問「今天幾月幾號」時，龜梨和也卻記錯日期，他才透露因為工作繁忙，累到忘記日期。
龜梨和也2023年到2024年工作確實滿檔，去年12月底《怪物樵夫》日本上映後，他日本、西班牙兩地往返跑宣傳，主演的電視劇《大奧》今年1月播出，另一部拍完的《Destiny》也在4月Netflix上架；4月10日傑尼斯還在東京巨蛋舉辦家族演唱會「WE ARE」，龜梨和也表演完後隔天11日一大早為了《怪物樵夫》來台。
他坦言這一整年時間都被工作占據，完全沒有自己的時間，「聽說《大奧》台灣現在也能看到，電影也在台灣上映了，還有Netflix的《Destiny》，『這一年的努力成果都有被看到，就覺得滿幸福的』。」他也提到即將邁入40歲，「以前一路經歷的事情，對我來說都很重要，我會帶著新想法繼續往前走，多看、多聽，好好做出每一個新的決定，藉由更多空間給大家帶來更多表演」。
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