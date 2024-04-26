北市全中運完美落幕、交棒給台南市　22種競賽運動、頒716面金牌

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閉幕典禮現場，大會公佈田徑團體運動錦標，高男組由臺北市大同高中奪下第一，高女組則由臺中市大甲高中奪下第一，國男組新北市錦和高中奪下第1，國女組由臺中市萬和國中奪下錦標。
游泳團體錦標國男組由臺北市南門國中奪下第一，國女組新北市新泰國中奪下，高男組則由臺北市建國中學奪下第一，高女組新北市丹鳳高中。
運動精神獎個人獎，新北市蘆洲國中舉重選手陳宥呈、臺南市建興國中黃世睿、南科國際高中網球陳泓諭、臺南市忠孝國中桌球項目陳泓至。
運動精神團體獎得獎者包括：臺北市南港高中（輕艇）、臺南市後壁國中（軟網）、臺北市龍山國中（跆拳道）、臺北市至善國中（網球）、桃園市平鎮高中（跆拳道）。
臺北市相隔12年再度接辦全中運，打造多項全國首創活動，並且邀請四位亞/奧運選手作為代言人：王齊麟、李洋、黃筱雯和王冠閎，他們過去也都曾代表臺北市參加全中運，經多年歷練現已是國際級運動員，希望藉由代言人典範激勵，作為中學生運動員楷模。
運除了在官網、Youtube 直播 22 種賽事，超過16000名選手參賽，更結合首屈一指的數位學習教育平臺「臺北酷課雲」，推出全中運線上課程，為國小、國中及高中學生提供多元學習資源，也培養學生自主學習的能力，讓全中運不只是體育活動，更是一場全國的教育活動。
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