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北市全中運完美落幕、交棒給台南市　22種競賽運動、頒716面金牌

▲游泳團體錦標高女組新北市丹鳳高中奪下第一。(圖/全中運官方提供)
▲游泳團體錦標高女組新北市丹鳳高中奪下第一。(圖/全中運官方提供)

記者廖聿偉/台北報導

113年全國中等學校運動會落幕，本屆賽會共計辦理22種競賽運動，包括必辦的田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球、舉重，及2項選辦運動武術及滑輪溜冰，總計頒發716面金牌。

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113年全中運自4月20日展開一連6天賽事落幕，各項賽程結束隨即舉行閉幕典禮，地主臺北市及下屆承辦的臺南市，在典禮中帶來精彩表演，向所有賣力爭取佳績選手致敬。

閉幕典禮現場，大會公佈田徑團體運動錦標，高男組由臺北市大同高中奪下第一，高女組則由臺中市大甲高中奪下第一，國男組新北市錦和高中奪下第1，國女組由臺中市萬和國中奪下錦標。

游泳團體錦標國男組由臺北市南門國中奪下第一，國女組新北市新泰國中奪下，高男組則由臺北市建國中學奪下第一，高女組新北市丹鳳高中。

運動精神獎個人獎，新北市蘆洲國中舉重選手陳宥呈、臺南市建興國中黃世睿、南科國際高中網球陳泓諭、臺南市忠孝國中桌球項目陳泓至。

運動精神團體獎得獎者包括：臺北市南港高中（輕艇）、臺南市後壁國中（軟網）、臺北市龍山國中（跆拳道）、臺北市至善國中（網球）、桃園市平鎮高中（跆拳道）。

臺北市相隔12年再度接辦全中運，打造多項全國首創活動，並且邀請四位亞/奧運選手作為代言人：王齊麟、李洋、黃筱雯和王冠閎，他們過去也都曾代表臺北市參加全中運，經多年歷練現已是國際級運動員，希望藉由代言人典範激勵，作為中學生運動員楷模。

▲黃筱雯過去也曾代表台北市參加全中運。（圖／資料照／特派記者葉政勳攝）
▲黃筱雯過去也曾代表台北市參加全中運。（圖／資料照／特派記者葉政勳攝）
運除了在官網、Youtube 直播 22 種賽事，超過16000名選手參賽，更結合首屈一指的數位學習教育平臺「臺北酷課雲」，推出全中運線上課程，為國小、國中及高中學生提供多元學習資源，也培養學生自主學習的能力，讓全中運不只是體育活動，更是一場全國的教育活動。

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