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全中運／地主優勢加持！北市狂掃147金、總獎牌414面　創隊史紀錄

▲滑輪溜冰台北市敦化國中夏承睿（圖）與隊友冷浚睿、林柏逸、邱正銘聯手摘下金牌。（圖／全中運官方提供）
▲滑輪溜冰台北市敦化國中夏承睿（圖）與隊友冷浚睿、林柏逸、邱正銘聯手摘下金牌。（圖／全中運官方提供）

記者廖聿偉/台北報導

113年度全國中等學校運動會（簡稱全中運）是年度中學生最重要的運動賽會，本屆於113年4月20日至25日於台北市舉辦。挾著地主優勢，和首都的豐沛資源，台北市代表隊成績卓越，榮獲147面金牌、123面銀牌、144面銅牌，總獎牌數414面（去年134金、111銀、139銅，共384面），無論金牌、獎牌數皆居全國之冠，金牌較去年增加13面，再創北市參加全中運近10餘年來新高，並囊括24項競賽種類錦標第一名（去年19項）。而南港高中（輕艇）、龍山國中（跆拳道）、至善國中（網球）則獲運動精神團體獎。

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本屆全中運第一項比賽是划船，提前於3月26日至29日移師宜蘭冬山河舉行。27日開始頒出獎牌，臺北市北安國中張姵萱初次參賽就抱走國女組單人雙槳金牌，是本屆臺北市第一金；接著臺北市育成高中朱歆沛／張瑋軒也在雙人單槳2連霸，第一個獎牌日臺北市選手就梅開二度，可說是好兆頭。

跆拳道品勢臺北市大豐收，高中、國中組10面金牌留下7金，比去年多1金。臺北市龍山國中囊括國男、國女團體和國男個人、男女雙人等4面金牌，斬獲4金2銀1銅，依舊是榮獲品勢金牌、獎牌最多的學校。上屆最強黑馬龍山國中謝忞佑獲1金1銀1銅，初生之犢不畏虎；今年更上一層樓，拿下團體、雙人2金。隊友林冠佑更摘下團體、個人2金和雙人銀牌，送給自己一份最佳畢業禮物。

臺北市立大同高中於田徑、羽球、競技體操、柔道，榮獲16金7銀14銅佳績，含田徑6金、羽球4金、競技體操5金、柔道1金，比去年的9金5銀7銅大幅進步。田徑贏得高女組4x400公尺接力、4x100公尺接力、高男組三級跳遠等金牌，羽球賽包辦高男、高女雙打，高男、國女團體等4金，競技體操斬獲高男組單槓、跳馬、鞍馬，以及國男組跳馬、地板金牌。

▲賴清德總統也曾蒞臨全中運。（圖／全中運提供）
▲賴清德總統也曾蒞臨全中運。（圖／全中運提供）
臺北市立建國中學於田徑、游泳及網球獲得10金4銀3銅的佳績，范振惟包辦高男組游泳50公尺自由式、100公尺自由式、4×200公尺自由式接力、4×100公尺自由式接力等4面金牌，外加1面銀牌，表現出色。

臺北市南港高中獲得11金10銀6銅，強項是高男輕艇7金、高男競技體操4金，其中競技體操選手李明亮獲得3金2銀1銅，輕艇選手謝家承3金，都頗為突出。

臺北市數位高中獲得9金4銀，包括競技體操6金、游泳3金。競技體操廖奕淳在高女組競技體操獲得4金1銀，表現非常出色。

另外，臺北市陽明高中羅聖欽在國男組田徑5000公尺競走摘金，完成2連霸，並以21分41秒92，大幅打破自己保持的22分25秒62大會紀錄，也是本屆全中運田徑第一項新紀錄，令人眼睛一亮！

▲臺北市建國中學張暐堂勇奪高男100公尺蛙式金牌，也是他生平的第一面全國個人金牌。（圖／臺北市政府教育局提供）
▲臺北市建國中學張暐堂勇奪高男100公尺蛙式金牌，也是他生平的第一面全國個人金牌。（圖／臺北市政府教育局提供）
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