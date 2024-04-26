重案回顧2／麥當勞爆炸案、女星男友警殉職！白曉燕命案震驚全台

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1974年4月：北投查宅血案
1982年4月14日：李師科案
1985年4月1日：台南市帝王飯店縱火案
1990年4月2日：井口真理子命案
1992年4月28日：麥當勞爆炸案
1995年4月17日：台北市快樂頌KTV縱火案
1997年4月中：白曉燕命案
2001年4月2日：桃園佳育安親班縱火案
2005年4月10日：汐止殺警奪槍案
2012年4月12日：台南白河殺警案
2023年4月21日：嘉義3死命案
五、麥當勞爆炸案：
1992年4月28日及29日，台灣麥當勞餐廳股份有限公司總部人員接到恐嚇信，歹徒要求支付新台幣600萬元，威脅若不付款就要執行極端報復，當時麥當勞總經理孫大偉召開記者會，堅決表示拒絕支付並報警處理，而歹徒所放置的水銀炸彈爆炸，不但讓24歲員警楊季章殉職，也造成麥當勞永和店襄理陳建中、店員杜家慶被炸成輕重傷，這也是麥當勞自1982年引進台灣以來，面臨最大的開業危機。
當時麥當勞接獲炸彈恐嚇，隨即召開記者會表示拒絕支付贖金，內政部警政署刑事局防爆小組獲報後，前往麥當勞台北民生店處理，警方於現場男廁天花板裡，發現一個半斤裝的茶葉罐，上頭寫著「勿動炸彈」，立即疏散店內客人，值班員警楊季章換上防爆裝準備拆彈，不料取下炸彈時，水銀抗動裝置被啟動，炸彈瞬間爆炸，強大的爆炸威力造成楊季章雙手齊根炸斷、防爆頭盔炸裂，防爆衣裡的鋼板凹陷，他因內臟被震裂，送醫急救仍傷重不治。
28日當天晚間9點，警方又接到恐嚇電話，炸彈被放置在信義路旁草叢中，經防爆小組用水炮引爆。4月29日下午2點，麥當勞永和店二樓男生廁所天花板發現一枚炸彈，襄理陳建中、店員杜家慶被炸成輕重傷；晚間林森北路麥當勞店再發現炸彈，防爆小組再以水炮引爆。事件發生後，台灣麥當勞立刻宣布，全台57間麥當勞分店，即日起全部停止營業，肯德基隨後也跟進宣布全台暫停營業。
麥當勞並指出，絕不會與歹徒妥協支付600萬元贖金，反而是要提供懸賞獎金，以600萬贖金的金額加碼雙倍至1200萬元，給提供線索者，同時，警政署也提供1000萬元的破案獎金，總計2200萬元、創下當時台灣的破案懸賞獎金金額。據了解，歹徒使用的炸彈為水銀抗動裝置炸彈，晃動過程中，如果水銀接觸到兩端電極時就會導電引爆，而當時員警楊季章第一時間便知道是水銀炸彈，大聲呼叫同仁遠離現場，自己卻因此殉職。
該起爆炸案震驚全台，經警方地毯式蒐證，在恐嚇紙條中發現2枚可疑指紋，鎖定沒有前科的29歲男子陳希杰，其犯案動機竟是因為沒錢和菲律賓籍女友結婚。之後陳希杰與共犯潘哲明展開逃亡，同年5月16日凌晨，2人於逃亡12天後落網，被檢方起訴並求處死刑。案經法院審理，法院認為，當時有放說明彈教導拆炸彈的方法，沒有故意殺人意圖，改判陳希杰無期徒刑，潘哲明15年6月徒刑。
讓人不捨的是，殉職員警楊季章，當時與女歌手蘇霈交往，蘇霈因這起爆炸案失去摯愛，楊季章後來被追晉一線四星分隊長，也是國內第一個入祀忠烈祠的警察，其父親楊文光曾任職國安局，兒子殉職之後，夫妻倆再也不進麥當勞。麥當勞為避免再發生類似事件，開始將廁所天花板改建成密閉式、無法任意開啟。
六、台北市快樂頌KTV縱火案：
1995年4月17日，台北市萬華區漢口街「快樂頌KTV」，於凌晨遭人丟擲汽油彈縱火，造成13人死亡11人受傷，犯案的戴姓少年年僅17歲，他當時與5名友人歡唱後準備離開，卻發現停放在門口外機車上的化油器不見了，醉酒的戴姓少年認為是服務生的錯，竟用塑膠袋裝滿了汽油點火丟向KTV電梯口，釀成一場彌天大禍。
火警發生後，54台消防車與超過200名消防員疾馳搶救，約1小時後大火被控制住，但許多受困者卻幾乎毫無氣息，死亡的13人中，絕大部分都是20歲以下的女性，有些是KTV打工的服務生；有些是深夜歡唱的青少年，其中蔡姓服務生因心急救人，搭乘電梯被燒死，更有2名消防員嗆傷及灼傷。如今多年過去，「快樂頌KTV」已改建為酒店式管理小套房。
七、白曉燕命案：
1997年4月間，知名藝人白冰冰之女白曉燕遭綁架勒贖，被殘忍撕票後棄屍，此案被認為是台灣司法史上最重大的刑案之一，當時3名惡徒陳進興、高天民、林春生，不僅手中握有烏茲衝鋒槍等強大火力，甚至於逃亡期間，犯下多起入侵民宅、性侵、強盜、殺人等重案，未落網時讓當時的台灣民眾風聲鶴唳，更有多名員警因追捕3人而中槍殉職，影響層面巨大，至今仍有網友回憶起當年此案，仍認為陳進興「殘忍至極」，白曉燕命案更是揮之不去的夢魘。
1997年4月14日，就讀醒吾中學年僅17歲的白曉燕，於上學途中，遭陳進興、高天民、林春生3人綁架，當天晚間，白冰冰接到勒贖電話，要求她前往桃園市龜山區、長庚高爾夫球場大門口守衛室旁墓園，白冰冰於此處找到女兒的物品，以及歹徒要求500萬美元舊鈔，並有白曉燕的3張裸照、一截帶血的小指頭。白冰冰隨即報警處理，警方成立「0414專案」小組追查。
而陳進興3人十分狡猾，於15日至19日間多次來電，並不斷更換取贖金地點，從台北市到新北市到桃園等地區，卻一直未現身，加上使用的是俗稱的「王八機」（盜拷的行動電話），讓警方遲遲無法掌握行蹤。多日之後，警方逐步掌握歹徒行蹤，於新北市三重區等多地點同步搜索，逮捕涉案的共犯林致能、吳再培，進而掌握主嫌陳進興等人身分，而之後的槍戰圍捕，陳進興等人僥倖逃脫，陳進興的妻子張素真因企圖掩護被逮。
同年4月25日，警方研判，若不儘早發佈查緝，擔心白曉燕會有危險，白冰冰因此召開記者會，聲淚俱下的哭求全民「一起救救白曉燕」，經過媒體報導，白曉燕一案就此曝光，警方也發動親情攻勢，呼籲歹徒釋放肉票。令人遺憾的是，4月28日，白曉燕遺體被發現棄屍在新北市泰山區中港大排，法醫楊日松相驗後認為，死因為尼龍繩從正面勒斃，死亡時間約8到10天，而白曉燕自14日遭綁票，約在22日到24日間被撕票。
白曉燕遭綁期間，臉部被膠帶綑綁僅露出鼻子，生前其頭部及腹部遭受重擊，疑似是被用腳部多次狠踢，導致肝臟破裂，大量失血，體胸腹間掏出多達500毫升的內出血，更殘忍的是，遭切除的左小指斷指並未被妥善包紮，竟是用細鐵絲緊捆止血，且陰道冠有破裂新痕，疑似遭受侵犯。白曉燕遺體發現後，引起全民震驚，警方隨即宣布全面追緝在逃的陳進興、林春生、高天民，而3人為躲避追緝，更是在全台逃竄，期間更是犯下多起重案。
陳進興等人逃亡期間，妻子張素真、妻舅張志輝被捕，張志輝因涉嫌藏匿逃犯涉案。5月28日，偵辦此案的板橋地檢署，收到林春生、高天民、陳進興3人合寫並捺指模的信件，稱綁架案是他們3人所為，要求釋放張素貞、張志輝等人。逃亡期間，3人還曾綁架時任臺北縣議員蔡明堂，勒贖得手500萬元，同年8月間，再度勒索北市某陳姓商人500萬得逞。
由於白曉燕案震驚全台，民眾也及時通報陳進興等3人行蹤，8月11日，陳進興持槍侵入北市市富陽街民宅，捆綁屋內女子3人，剛好員警張瑞榮因故察覺，雙方於樓梯間、巷道發生追逐槍戰，員警張瑞榮身中2彈，陳進興趁機搶奪路人之自行車逃逸，不過警方高層因隱匿案情，隔天未將此案公布，時任內政部長葉金鳳於15日道歉，警政署長姚高橋請辭獲准。
1997年8月19日，經民眾檢舉，於台北市五常街53巷、龍江路328巷附近，發現林春生和高天民行蹤，巡邏員警曹立民、黃慶財前往查看，而林春生和高天民分持手槍和烏茲衝鋒槍拒捕，曹立民中彈殉職，黃慶財身受重傷，之後林春生被趕來支援的警力逼入防火巷，身中6槍身亡，高天民趁隙逃逸，又被稱為「五常街槍戰」，當時甚至有電視台媒體於現場直播。
林春生被槍擊身亡後，陳進興與高天民持續逃亡，10月23日，北市羅斯福路一段方保芳外科整形診所，發生慘絕人寰的血案，醫師方保芳、妻子張昌碧、21歲護理師鄭文喻等3人，被黃色膠帶蒙住眼睛口鼻和綁住雙腳，手銬反銬雙手後，慘遭頭部行刑式槍決，警方查出，陳進興強迫醫師為高天民進行整容手術，之後又殘暴的殺人滅口，護理師死前更遭到陳進興性侵。11月17日，警方接獲線報，於北市石牌路發現高天民出入風月場所，隨即出動前往圍捕，雙方發生槍戰，高天民無路可逃之下舉槍自盡。
11月18日，陳進興逃亡約7個月後，潛入南非武官大使官邸，挾持南非大使館武官卓懋祺及其太太、3個女兒，並打電話給台北市北投分局，聲稱自己遭到司法迫害，指定要求時任台北市刑大隊長的侯友宜，及時任民進黨中評會主委謝長廷、監察委員葉耀鵬，進到官邸內談判。陳進興挾持人質一度與警方僵持，並爆發槍戰，流彈不慎誤擊武官卓懋祺與大女兒，之後有媒體將電話打進官邸內，多家媒體更是接力撥打電話訪問。
而透過電視台直播，陳進興大談其犯案的心路歷程，且過程中一度暴怒，大聲飆罵三字經。隔天上午7時許，板橋地檢署主任檢察官張振興，與陳進興用電話製作三小時的筆錄，之後警方借提正在收押的張素貞與陳進興談判，下午2時許，謝長廷進入屋內與陳進興談判後，陳進興陸續釋放人質，並將兩把手槍交給監察委員葉耀鵬，晚間交出最後一把槍給謝長廷之後宣布投降。
陳進興落網後，經DNA比對，證實他在逃亡期間陸續犯下了19件以上的性侵害案件，且受害者之年齡分佈上至60歲、下僅13歲，他更是大膽的侵入民宅，掠奪財物並恐嚇被害人不得報案，否則就要「回來報復」，讓許多受害者因而噤聲，警方研判，實際受害者可能遠超過此數字，而陳進興則是坦承逃亡期間，至少曾經性侵50人以上。
1998年1月23日，板橋地方法院一審宣判，判處陳進興5個死刑、2個無期徒刑，張志輝無罪，當庭獲釋，張素貞日後也被判無罪。對此，白冰冰質疑張志輝等人應有一定程度的涉案，認為正義未獲彰顯，也因為此案，白冰冰之後更公開宣示反對廢死。同年12月24日，最高法院判處陳進興3個死刑確定，1999年10月6日，法務部部長葉金鳳批准，陳進興於土城看守所槍決伏法，時年41歲。
值得一提的是，獲判無罪的張志輝，於2004年因殺害邱姓女友，最後「載屍投案」震驚社會，桃園地院一審判處無期徒刑；二審改判處死刑，案件一直到更三審判處無期徒刑，後因張志輝自首符合減刑條例，最終獲判20年徒刑。由於張志輝曾涉及白曉燕命案，勒斃女友後引發社會關注。
白曉燕命案，無疑是台灣史上最惡劣的案件之一，綁架年僅17歲的少女勒贖，更殘忍撕票後棄屍，回顧當年這起案件，歷經過的許多人均表示餘悸猶存，因就在陳進興逃亡期間，全台風聲鶴唳，不斷傳出其犯下多起強盜及性侵、殺人案，引得人人自危，當時更發生一起現象，就是全台有與陳進興同名者，紛紛前往戶政事務所改名，一方面是認為其罪刑重大觀感不佳；另一方面，是這個名字背後所代表的血案累累。
八、桃園佳育安親班縱火案：
2001年4月2日，桃園市佳育安親班，遭男子鍾德樹闖入潑灑汽油縱火，因當時鐵捲門被拉下阻礙逃生，造成黃姓女園長及2名男童命喪火窟，該起事件釀3死18傷悲劇。警方調查發現，嫌犯鍾德樹因與成黃姓女園長有債務糾紛，之後又疑似追求女方遭拒，焚而縱火報復，釀成無返挽回的悲劇，而此案歷經27次非常上訴與3次聲請釋憲，鍾德樹於2011年3月4日執行槍決伏法。
回顧案情，當年48歲的鍾德樹，原本與黃姓女園長並不認識，鍾德樹於2000年12月間，於桃園看守所附設勒戒所結識黃女的丈夫，當時鍾德樹自稱開海產店賺不少錢，還誇口向黃女丈夫表示，如需現金周轉可提供借款融資。
而經營安親班的黃女，因期間需要資金調度，便透過丈夫向鍾男借錢，孰料雙方互動過程中，鍾男疑似對黃女萌生愛意，表白後遭拒，黃女為避免被騷擾，更換了家中電話。但此舉卻引起鍾男憤怒，誤以為黃女想賴帳不還錢，案發當天上午，鍾男到安親班索討債務，雙方爆發激烈口角，之後鍾男前往加油站，花200元買了10公升汽油裝在一只塑膠袋裡，騎乘機車返回安親班，拉下鐵捲門後將汽油潑向黃女，再引燃汽油。
消防隊獲報後趕抵，火勢約30分鐘後撲滅，但因鐵捲門阻斷逃生路，黃女全身90%三度灼傷，另2名8歲與9歲男童受到波及，傷重送醫不治，這起縱火案造成3死18傷悲劇。鍾男犯案後逃逸，期間假扮遊民，藏匿寺廟、公園等地，逃亡18多天後，4月20日於桃園八德某宮廟落網。鍾男向警方供稱，因不滿黃女的丈夫借款200多萬元不還，才潑汽油縱火。
2003年8月，最高法院判處鍾男死刑定讞，2006年11月30日，前法務部長施茂林批准鍾德樹的死刑執行令，但後來因人權團體以聲請釋憲等方式緊急搶救，在他的死刑執行令出部後，暫時從槍口下「救」回性命，創下死刑執行令簽准後卻未執行的首例，也讓台灣的死刑在以暫不簽署的方式，暫停至2010年4月29日。2011年3月4日，法務部長曾勇夫重行簽准執行令，晚間於台北看守所執行槍決，得年58歲。
九、汐止殺警奪槍案：
2005年4月10日，兇嫌王柏忠、王柏英兄弟，因積欠房貸及失業，竟計畫殺警奪槍後搶劫銀行，造成汐止分局員警洪重男不幸殉職、張大皞身受重傷。2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪，判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞，如今王柏英羈押於台北看守所等待槍決，2024年4月，王柏英等37名死囚，向憲法法庭提出死刑釋憲案。
回顧案情，當時汐止分局橫科派出所員警洪重男、張大皞，騎乘警用機車巡邏，之後到汐止市農會白雲辦事處後門、橫科路4巷的巡邏箱簽到，而尾隨在後的王柏忠、王柏英，分持西瓜刀、拔釘鐵鍬，從後方向2名員警攻擊，員警洪重男遭勒頸、身中15刀送醫不治；員警張大皞頸部遭砍，倒臥血泊中，緊急搶救才脫險，王柏忠、王柏英犯案後，奪走張大皞的警用手槍及12發子彈逃逸。
案發後，警方隨即組成專案小組，當時因監視器不普及，案情一度陷入膠著，之後專案小組在汐止山查訪時，得知有民眾在水晶山莊空屋內，發現有人焚燒物品，經鑑識人員採證，於灰燼中發現一枚身分證截角，隱約可看出是「汐…九巷九號三樓」字樣，現場還有疑似沒燒完的血手套、血衣及一串車鑰匙，警方就是根據這幾樣證物，循線鎖定王姓兄弟涉案。
犯案後14天，正好是殉職警員洪重男的「二七」，王姓兄弟於汐止家中遭警方攻堅逮捕，2人落網後供稱，因依蒨400萬房貸加上失業，才想鋌而走險奪警槍去搶銀行，2人並表示，並無殺人犯意，辯稱是殉職員警重心不穩跌倒，才不慎被刺傷身亡。案件上訴至最高法院，哥哥王柏忠坦承犯行並有悔意，被判無期徒刑；弟弟王柏英曾受格鬥專業訓練，法院認為恐對社會治安造成重大危害，因而判處死刑，不過至今仍未伏法。
汐止殺警案發生後，內政部警政署改變了巡邏SOP，要求簽巡邏箱時要背對牆壁，巡邏必須穿上防彈背心；巡邏的路線不再固定，每次都會改變，讓歹徒無法從巡邏路線中攻擊警察。
十、台南白河殺警案：
2012年4月12日，台南市白河警分局偵查隊小隊長林宏星，率隊至台南市官田區，緝捕毒品通緝犯李國麟，未料卻遭李國麟隔門開槍重擊，林宏星左胸中彈，倒地前奮勇還擊5槍，最後傷重送醫不治。43歲李國麟是警方長期監控目標，有多項毒品前科，當時現場爆發槍戰，警匪駁火33槍，李國麟與警方對峙近2小時後被生擒，其腹部、腿部中4槍，手持改造手槍落網。
李國麟落網後，還囂張嗆聲「一命還一命」、「好膽就把我打死」等語。據了解，當時殉職小隊長林宏星率隊，持搜索票、防彈衣準備逮捕李國麟，本想找來屋主持備用鑰開門，卻因門後有暗鎖而無法打開，林宏星遂敲門表明身分，要求李國麟開門，未料上未及時穿上防彈衣，就遭李男隔門連開數槍中彈。
警匪隨後爆發槍戰，雙方駁火33槍，對峙將近2小時，最終李男因中槍被生擒。案經台南地院一審，法官認為李國麟殺警、視人命如草芥，且犯後毫無悔意，應與社會永久隔離，判處死刑；台南高分院二審改判無期徒刑，案件上訴最高院，維持二審見解，認為李男是是隔著門朝外開槍，惡性與直接對警開槍不同，應有在監教化可能，另外，根據兩項國際人權公約規定「犯罪情節重大時，才能判處死刑」，判處無期徒刑確定。
十一、嘉義男砍妻兒釀3死命案：
2023年4月21日，嘉義縣水上鄉發生一起人倫悲劇，一名38歲吳姓人夫因懷疑妻子外遇，一氣之下返家砍殺妻小後自戕，最終導致人夫、妻子與大兒子身亡，8歲小兒子送醫搶救撿回一命。檢方相驗，發現妻子身中14刀、大兒子左頸遭刺「深達氣管」。
據了解，警方接獲吳男父親報案，指出兒子疑似在家中身亡，警員立刻派員趕往現場，不料進入屋中後，卻發現到處血跡斑斑，吳妻及大兒子已明顯死亡，8歲小兒子緊急送醫，所幸到院時意識清楚、血壓穩定，但頸部有明顯傷口。
警方綜合現場跡證、監視錄影，查出吳男於當天凌晨約3點，從鋁梯爬上採光罩翻越女兒牆，進入二樓臥室持刀行兇後，犯案後從二樓跳下後死亡，最終造成3死1傷悲劇。
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