高球／殘念！兩台將吳芷昀、陳萱並列第二　泰國帕查拉朱達封后

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儘管艱苦 帕查拉朱達減少失誤拉開差距
「P.K.」帕查拉朱達全程打得辛苦，出發前居領先位置的她接連在第5、6洞遇上麻煩，連吞柏忌下使得對手陳萱順利超越，她說：「感覺上球場跟前兩天不太一樣，球洞位置調整後變得更難應付，想抓鳥顯得甚為困難，所以我只能盡量不讓自己發生失誤並且一路保持專注，但前半段也只一洞的博蒂進帳卻吞下兩次柏忌。」
勇奪2024年首勝並進帳18,000美元冠軍支票的P. K.對自己達陣感到驕傲，為了今年賽事她持續努力訓練，每場都做足準備，經過這一勝之後，她還會保持這樣的苦練和競爭力去面對台巡賽接下來的賽事，畢竟台灣球場的氣候和球場條件與泰國或這次比賽的菲律賓有所不同，她還會保持專注，希望今年能夠再搶下更多冠軍。
賽前就飽受手腕傷勢所擾的陳萱，關鍵決戰日始終維持不錯的開球穩定性，但除了昨天起便相當困擾的推桿手感外，在球道上的進攻果嶺球也不如先前來得順手，因此導致後9洞浪費掉原本積累的優勢，幾次失誤致使勝利拱手讓人，對此她並未將原因歸咎於傷勢：「推桿怎麼推都推不進，共推了34推，其中20推出現在後9洞。雖然今天攻果嶺留下的距離離旗竿都不遠，好幾洞甚至製造1到2碼的推桿距離，但下半場沒有一洞順利推進。」
打出12個Par on的陳萱認為雖然今天鐵桿表現未到十分優異，鐵桿落在果嶺上的位置也沒有到十分理想，但連短推都推不進才是整回合最大罩門，她甚至笑說大概用腳踢可能也比用球桿推更準。針對個人狀態，由於很快她又要面對下一個比賽週（中國信託女子公開賽），她只能在有限的空檔時間之內去恢復健康，盡量在接下來賽事再次拿出好表現。
同樣以並列第2名作收的吳芷昀出發時身體狀況不佳，腰部和腹部稍覺不適；在製造抓鳥機會困難的情況下，開球和鐵桿未能進一步提升，致使還是出現三次柏忌，其中第5洞第二桿便出現一點小狀況（雖然拿大一號鐵桿處理這個進攻果嶺球，卻打短落在水池旁長草區）；第11洞開球打進球道右側沙坑，第二桿選桿正確卻打了剃頭球，留下尷尬的92碼第3桿；第14洞則是第2桿稍微左拉，幸未落入水障礙區且還找得到球，但得面對濃密的粗草區球位和目標路線上的大樹，幸虧第3桿精準落在果嶺邊緣後順利停在距離洞口5碼內。吳芷昀全天靠著不錯的推桿保住成績，儘管身體狀況不佳，對她而言這次自己的排名還算滿意。