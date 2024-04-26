Meta首季財報優於預期　卻因祖克柏「一句話」股價盤後暴跌15%

經濟增速緩、滯脹風險增！美股道瓊重挫375點　Meta股價瀉10.56%

▲美國上季經濟增速大幅放緩，第一季GDP年增僅1.6％，加上滯脹風險增加，科技股下跌，美股主要指數週四大多收黑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國上季經濟增速大幅放緩，第一季GDP年增僅1.6％，加上滯脹風險增加，科技股下跌，美股主要指數週四大多收黑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國上季經濟增速大幅放緩，第一季GDP年增1.6％，遠低於經濟學家之前預期的2.4％，同時主要通膨指標急升，個人消費支出（PCE）平減指數初報為3.4％，遠高於上一季的1.8％，加深了通膨持續的擔憂。美股週四大多收跌，其中道瓊工業指數更是一度急瀉逾700點，儘管收盤時挽回近一半的跌幅，但仍重挫375點。

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綜合《CNBC》等外媒報導，本季經濟成長率低迷、滯脹風險增加，打擊投資者對經濟是否能實現「軟著陸」的信心，質疑聯準會是否能夠很快降息；加上科技股公布業績後，大多股價下滑，種種因素結合，都可能為政策制定者帶來阻力。

大摩（Morgan Stanley）子公司「E*Trade」總經理拉金（Chris Larkin）表示，從短期來看，這些數據似乎沒有為多頭或空頭開綠燈，不確定性之高，不太可能有助緩解市場壓力。而在GDP數據公布後，部分交易員下調了對聯準會（Fed）放鬆貨幣政策的預期時間，芝加哥商品交易所（CME Group）推出的、綜合市場對未來聯準會升降息之預期概率的工具「FedWatch」也顯示，今年不排除只會降息1次。

報導也提到，GDP低迷讓本就緊張的市場感受到進一步壓力，後來市場又因擔心科技收益成長放緩而陷入困境。以臉書母公司Meta為例，雖然Meta在科技重磅股中的業績超乎預期，但有意加碼投資人工智能（AI）一事卻引發投資人擔憂，拖累股價一度狠插16%，收盤時仍瀉10.56%。

麥格理（Macquarie）全球外匯和利率策略師維茲曼（Thierry Wizman）表示，儘管生成式AI在過去近1年時間受到大量關注，但Meta未能實現第一季的營收成長預測，引發了人們疑問，質疑發展這項技術並獲益，是否真像公司管理層所說的那樣容易。

25日收盤，道瓊工業指數下跌375.12點或0.98%，以38085.80點作收；標普500指數下滑23.21點或0.46%，收5048.42點；科技股納斯達克指數下跌100.99點或0.64%，收15611.76點；費城半導體指數則上漲88.84點或1.96%，收4615.04點。

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