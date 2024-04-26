經濟增速緩、滯脹風險增！美股道瓊重挫375點　Meta股價瀉10.56%

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大摩（Morgan Stanley）子公司「E*Trade」總經理拉金（Chris Larkin）表示，從短期來看，這些數據似乎沒有為多頭或空頭開綠燈，不確定性之高，不太可能有助緩解市場壓力。而在GDP數據公布後，部分交易員下調了對聯準會（Fed）放鬆貨幣政策的預期時間，芝加哥商品交易所（CME Group）推出的、綜合市場對未來聯準會升降息之預期概率的工具「FedWatch」也顯示，今年不排除只會降息1次。
報導也提到，GDP低迷讓本就緊張的市場感受到進一步壓力，後來市場又因擔心科技收益成長放緩而陷入困境。以臉書母公司Meta為例，雖然Meta在科技重磅股中的業績超乎預期，但有意加碼投資人工智能（AI）一事卻引發投資人擔憂，拖累股價一度狠插16%，收盤時仍瀉10.56%。
麥格理（Macquarie）全球外匯和利率策略師維茲曼（Thierry Wizman）表示，儘管生成式AI在過去近1年時間受到大量關注，但Meta未能實現第一季的營收成長預測，引發了人們疑問，質疑發展這項技術並獲益，是否真像公司管理層所說的那樣容易。
25日收盤，道瓊工業指數下跌375.12點或0.98%，以38085.80點作收；標普500指數下滑23.21點或0.46%，收5048.42點；科技股納斯達克指數下跌100.99點或0.64%，收15611.76點；費城半導體指數則上漲88.84點或1.96%，收4615.04點。