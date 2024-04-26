MLB／大谷翔平熄火沒關係！山本由伸好投 道奇2：1勝國民奪4連勝
MLB華盛頓國民今（26）日在主場迎戰「邪惡帝國」洛杉磯道奇，此戰國民打線發揮不佳，僅靠Joey Meneses得點圈適時安打攻下1分，道奇靠著山本由伸6局無失分好投，與Teoscar Hernandez開轟演出，率領球隊以2:1在客場擊敗國民拿下4連勝，更在此系列賽橫掃。道奇隊日籍球星「二刀流」大谷翔平本場打擊繳白卷，4打數無安打。
記者張志宇／綜合報導
道奇打線全場敲出9安，其中Mookie Betts與Freddie Freeman、Teoscar Hernandez都有雙安演出，可惜MVP打線中獨缺大谷翔平的打擊火力，全場4次上場打擊繳出白卷沒有安打演出，更吞下2次三振，賽後打擊率降至3成58。
山本由伸共主投6局，用97顆球（70顆好球），全場僅被擊出4支安打，更送出7次三振，賽後防禦率為3.54。本場也是山本由伸赴美後，首度投滿6局且無失分的比賽，並靠著後援投手Alex Vesia、Daniel Hudson與終結者Evan Phillips守住領先優勢，順利拿下本季第2勝。
本場道奇率先在2局上發起攻勢，靠著Teoscar Hernandez掃出一發中左外野陽春砲先馳得點，隨後又在8局上靠著Freddie Freeman得點圈敲出二壘安打添加保險分。
反觀國民打線，前7局遭到山本由伸與Alex Vesia壓制一分未得，但在第8局靠著Joey Meneses得點圈敲出安打攻下1分，可惜9局下國民遭到道奇終結者Evan Phillips壓制，終場就以1:2不敵道奇，吞下近期3連敗。
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