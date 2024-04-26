勇士休賽季目標明確！減輕36歲Curry的壓力　Kuminga得學會打3號

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明年聖安東尼奧馬刺、曼菲斯灰熊和休斯頓火箭這些年輕球隊都會加入季後賽爭奪，為了避免嚴重的下滑、讓王朝「有尊嚴的結束」，勇士隊有一個非常明確的目標：減輕36 歲的Stephen Curry負擔，他又度過了一個偉大的賽季，但顯然在後期有些疲倦，無法展現全部進攻能量。
減輕Curry壓力 勇士需要提升場上空間
「連續2年，我們在Steph的肩上放了太多的責任。」Kerr這樣說道，「我們讓他承擔了太多的東西，他不僅要得分，還要在壓力下控球．．．在那場附加賽中，我們確實被這些壓力傷害了。這些是我正在研究、並希望在休賽季解決的一些問題。」
Kerr點出如果下一季讓Draymond Green及Trayce Jackson-Davis同時上場，那就意味著場上有兩名球員不會被對手盯防，差勁的空間讓對手可以集中防守資源在Curry身上，就算Curry處於無球狀態，也被多人牽制。
Kerr繼續說：「我們現在的情況是，我們在進攻上有點施展不開，我們擁有Steph和Klay這樣的世界級射手，我們在投籃方面非常出色。但我必須和Mike Dunleavy Jr.（勇士總經理）這個夏天要討論的問題，就是如何在場上平衡我們的投籃能力。 」
Jonathan Kuminga能否承擔勇士進攻端第2出手選擇？
減輕Curry負擔當然也意味著必須找到第2名能自己創造得分機會的球員，Klay Thompson已經無法再做到這一點，Andrew Wiggins從未穩定的做到這一點，年輕前鋒Jonathan Kuminga將被球隊寄予厚望。
Kerr相信Kuminga有這種潛力，但前提是他必須能夠在小前鋒位置上發揮出色，「他在打3號時真的很艱難．．我們真的很喜在5號位上擺Trayce，他能為我們做很多的事，但如果Draymond打4號位，那就限制了我們對JK的利用，因為對我來說，進攻端他仍然是個4號，所以他必須提升自己的投籃，能在場上更舒服地投三分球，然後還要提高他的傳球和組織能力，我認為他有能力成為一名組織核心，但從根本上來說，他必須提高傳球能力，這是我們今年夏天要努力的方向。」
Kawakami在文中指出，勇士隊將嘗試尋找一名能夠投三分球的大個子，與Draymond、TJD和Kuminga一起加入前場輪換陣容；他們可能不得不尋找一名替補控球後衛來取代Chris Paul，假設他們不能保證給CP3下賽季3000萬美元的合約，而且他也不會以低於這個數字的價格回來；他們還必須搞定Klay Thompson的情況，他們必須為Moses Moody找到更多的上場時間。唯一可以肯定的是，即使勇士成功削減工資，他們也幾乎肯定不會有足夠的薪資空間來簽下頂級球員。
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