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勇士休賽季目標明確！減輕36歲Curry的壓力　Kuminga得學會打3號

▲金州勇士本季在附加賽被淘汰，球隊陣容有問題，進攻端壓力全集中在球星Stephen Curry一人身上，今年休賽季必須做出改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士本季在附加賽被淘汰，球隊陣容有問題，進攻端壓力全集中在球星Stephen Curry一人身上，今年休賽季必須做出改變。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在2023-24賽季提前在附加賽出局，無緣晉級季後賽，季後球隊面臨陣容調整的問題，勇士總教練Steve Kerr在接受《The Athletic》記者Tim Kawakami訪問時認為，眼下最重要的問題是：如何減輕Stephen Curry的負擔，而這在操作上又可以分為兩點：如何增加的投籃點，創造更多空間；以及Jonathan Kuminga能否成為勇士隊的第2個進攻發動機？解決這些事情是他今年夏天需要去努力的。

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勇士隊在過去5個賽季中已經第3次無緣季後賽，上周在附加賽中輸給沙加緬度國王隊的比賽說明了他們不再是爭冠勁旅。 如今的聯盟中充滿了年輕而充滿活力的球隊，對於勇士隊來說，他們的陣容在運動能力、體型——甚至是曾經最擅長的射程都短缺。

明年聖安東尼奧馬刺、曼菲斯灰熊和休斯頓火箭這些年輕球隊都會加入季後賽爭奪，為了避免嚴重的下滑、讓王朝「有尊嚴的結束」，勇士隊有一個非常明確的目標：減輕36 歲的Stephen Curry負擔，他又度過了一個偉大的賽季，但顯然在後期有些疲倦，無法展現全部進攻能量。

▲金州勇士球星Stephen Curry入圍年度最關鍵球員遭質疑，網友嘲諷：名單有2人沒季後賽打。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry這一季必須承擔太多進攻端壓力，在賽季尾聲時體力有些受到影響。（圖／美聯社／達志影像）
減輕Curry壓力　勇士需要提升場上空間

「連續2年，我們在Steph的肩上放了太多的責任。」Kerr這樣說道，「我們讓他承擔了太多的東西，他不僅要得分，還要在壓力下控球．．．在那場附加賽中，我們確實被這些壓力傷害了。這些是我正在研究、並希望在休賽季解決的一些問題。」

Kerr點出如果下一季讓Draymond Green及Trayce Jackson-Davis同時上場，那就意味著場上有兩名球員不會被對手盯防，差勁的空間讓對手可以集中防守資源在Curry身上，就算Curry處於無球狀態，也被多人牽制。

Kerr繼續說：「我們現在的情況是，我們在進攻上有點施展不開，我們擁有Steph和Klay這樣的世界級射手，我們在投籃方面非常出色。但我必須和Mike Dunleavy Jr.（勇士總經理）這個夏天要討論的問題，就是如何在場上平衡我們的投籃能力。 」

▲勇士新星Jonathan Kuminga因傷缺陣6場強勢回歸，替補上陣高效砍21分。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士新星Jonathan Kuminga能否承擔在勇士隊中更大責任的角色，取決於他能否很好地適應3號位的位置。（圖／美聯社／達志影像）
Jonathan Kuminga能否承擔勇士進攻端第2出手選擇？

減輕Curry負擔當然也意味著必須找到第2名能自己創造得分機會的球員，Klay Thompson已經無法再做到這一點，Andrew Wiggins從未穩定的做到這一點，年輕前鋒Jonathan Kuminga將被球隊寄予厚望。

Kerr相信Kuminga有這種潛力，但前提是他必須能夠在小前鋒位置上發揮出色，「他在打3號時真的很艱難．．我們真的很喜在5號位上擺Trayce，他能為我們做很多的事，但如果Draymond打4號位，那就限制了我們對JK的利用，因為對我來說，進攻端他仍然是個4號，所以他必須提升自己的投籃，能在場上更舒服地投三分球，然後還要提高他的傳球和組織能力，我認為他有能力成為一名組織核心，但從根本上來說，他必須提高傳球能力，這是我們今年夏天要努力的方向。」

Kawakami在文中指出，勇士隊將嘗試尋找一名能夠投三分球的大個子，與Draymond、TJD和Kuminga一起加入前場輪換陣容；他們可能不得不尋找一名替補控球後衛來取代Chris Paul，假設他們不能保證給CP3下賽季3000萬美元的合約，而且他也不會以低於這個數字的價格回來；他們還必須搞定Klay Thompson的情況，他們必須為Moses Moody找到更多的上場時間。唯一可以肯定的是，即使勇士成功削減工資，他們也幾乎肯定不會有足夠的薪資空間來簽下頂級球員。

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