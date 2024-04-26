Stephen Curry獲「最佳關鍵球員獎」　本季轟189分、59球皆為第一

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「最佳關鍵球員獎」又稱為「Jerry West獎」，該獎項主要用來表揚在例行賽中，在關鍵時刻能幫助隊友與球隊做出最佳貢獻的球員，此獎項則是在22-23賽季才設立，去年得獎選手為沙加緬度國王球星De'Aaron Fox。
Stephen Curry拿下「最佳關鍵球員獎」可說是實至名歸，本季Curry在關鍵時刻（定義：最後5分鐘內，兩隊相差在5分內）得分為189分排名聯盟第一、關鍵時刻進球數為59顆排名聯盟第一、關鍵時刻三分球命中為32顆排名史上第一，命中率則為49.6％、三分命中率為45.7％、罰球命中率為95.1％，質量和效率兼具。
本季「最佳關鍵球員獎」由Stephen Curry、DeMar DeRozan、Shai Gilgeous-Alexander進到最終決選名單，最終Curry以總分298分獲獎，他拿到45張第一名選票，整整比DeMar DeRozan與Shai Gilgeous-Alexander分別多了11張與34張第一名選票，以壓倒性的得票率擊敗對手。
「最佳關鍵球員獎」的評選標準，由NBA各隊的總教練以及媒體投票選出，球員並未參加票選活動。
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