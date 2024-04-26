不斷更新／上班注意了！高雄、台南「大雷雨警戒」 持續1.5小時
（更新時間：20:30）今天（26日）鋒面影響，且西南風明顯偏強，天氣相當不穩定，全台降雨機率高，各地易有短暫陣雨或雷雨出現，這種對流雲系要特別留意短延時的強降雨，伴隨雷擊及強陣風。中央氣象署也發布「大雷雨即時訊息」和災防告警資訊，示警區域指現在正在或未來可能受雷雨胞影響而有強降雨、強陣風、雷擊或冰雹現象發生之地區。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，提醒民眾防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
🟡大雷雨即時訊息不斷更新
⚠️臺南市、高雄市，發布時間8時26分，持續時間至10時0分止。
📍臺南市：東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區、麻豆區、下營區、官田區、大內區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、北門區、學甲區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區
📍高雄市： 岡山區、茄萣區、永安區、田寮區、阿蓮區、路竹區、彌陀區、湖內區、內門區
🟡今日累積雨量
4月26日 00:00至04月26日 08:20
1、高雄市桃源區：累積雨量26.5毫米
2、高雄市六龜區：累積雨量26毫米
3、南投縣仁愛鄉：累積雨量25.5毫米