網紅Joeman車行深夜遭擲鞭炮！警逮8屁孩送辦 只因買車貸款遭拒
擁有200多萬粉絲的知名YouTuber「Joeman」（本名翁雋明）與友人合夥在新北市新莊區新樹路經營「九葉車行」，昨（25）日深夜9時驚傳遭一群黑衣人砸店、惡意投擲鞭炮。警方循線逮捕8名犯嫌到案，其中5名是未成年，初步了解為18歲安姓主嫌於2個月前至車行購車時，與業務員間有糾紛而心生不滿，遂夥同友人前往犯案洩憤，確切原因仍待警方調查釐清，全案訊後依妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌，函送新北地檢署偵辦。
社會組／綜合報導
惡意犯行全被路口監視器拍下，警方調閱周遭監視器後，確認犯嫌共有8人，分乘4部機車到場，其中3名犯嫌手持鞭炮朝店內施放，其他犯嫌則在場助勢，現場除毀損店外花盆，亦造成店內2部車輛遭鞭炮射擊輕微毀損，損失仍待估算，逞凶後眾人騎車離去。
警方成立專案小組漏夜查緝，分別於三重、汐止等地帶回18歲安姓主嫌、18歲張男、18歲楊女等8人，另5人則是未成年，皆無幫派背景，經初步調查為安男目前為無業，欲買車貸款遭拒，認為自己被輕視嘲諷，心生不滿才犯案，訊後將安、張、楊3人依妨害秩序、恐嚇、毀損送辦，另5名未成年則移送少年法庭。