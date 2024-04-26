柯文哲會被起訴？吳子嘉說民眾黨當家換人當 黃國昌：沒評論必要
民眾黨主席柯文哲去年總統大選期間自稱有人開價2億美金要求他擔任副手，台北地檢署23日以證人身分傳喚柯文哲出庭。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉預言，柯文哲的案子太多，年底前就會被起訴，到時「就沒有這個人了」，民眾黨會變成「黃國昌的民眾黨」。黃國昌今（26）日回應表示，「沒有評論的必要。」
記者呂炯昌／台北報導
2024總統大選期間，柯文哲聲稱，有人開價2億美元盼他當總統副手，過程中有「余姓商人」、「季將軍」和「魏先生」接觸，時任柯辦發言人、現任民眾黨立法院黨團主任陳智菡當時宣稱，該消息來自國民黨，已掌握證據，必要時不排除公布身分。商人「486先生」陳延昶去年11月29日在律師黃帝穎陪同下赴北檢告發柯文哲揭露的「2億美元掮客」說法，涉犯總統副總統選罷法。
檢方日前先以證人身分傳喚陳智菡，23日上午再以證人身分傳喚柯文哲到庭作證。吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中指出，現在要談2028年雖然還太遠，但他認為柯文哲年底前就會被起訴了，屆時根本就不會有柯文哲這個人了，到時民眾黨就會變成「黃國昌的民眾黨」。
民眾黨立院黨團總召黃國昌今日上午參加立院黨團會議，會後媒體詢問，吳子嘉說民眾黨將來變他（黃國昌）的？黃國昌表示，我就只有7個字，「沒有評論的必要。」