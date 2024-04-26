跟進拜登「抖音禁令」！黃捷提案修法：可要求下架個資外洩的APP
美國總統拜登（Joe Biden）24日簽署一項法案，要求短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。民進黨立委黃捷也跟進，提案修《個人資料保護法》，針對有個資防護漏洞或洩漏情事的APP，中央事業主管機關可以要求數位平台（google play、app store）警示使用者，或下架及禁止上架。
記者何哲欣／台北報導
黃捷在臉書說，近年中國社群如「抖音」、「小紅書」、「TikTok（抖音國際版）」等，不僅有嚴重的資安風險，蒐集資料、侵害隱私安全，且民眾在上面受到詐騙，也求助無門。這些社群的安全疑慮，引起國際高度關注。美國總統拜登也已簽字，禁令正式生效。
黃捷說，台灣更是資安危機的第一線，不可不慎。所以著手進行相關法案的防堵，希望優先針對這些社群的個資風險做管控。他的《個資法》修正重點，針對有個資防護漏洞或洩漏情事的APP，中央事業主管機關可以要求數位平台（google play、app store）警示使用者，或下架及禁止上架。除了資安及犯罪防制，黃捷也認為未來應進一步加強反滲透，守護國家安全。