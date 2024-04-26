韓國瑜休會期擬訪歐 柯志恩曝他壓力：沒做到這事又要被作文章？
世界衛生大會（WHA）即將於5月27日在瑞士日內瓦舉行，但我國尚未收到邀請，不過台灣仍會派出「世衛行動團」，由新任衛福部長邱泰源領軍，而朝野三黨將推派具醫藥背景的立委組成視導團，並由副院長江啟臣帶隊。據悉，立法院長韓國瑜也規畫在立法院休會期間，出訪歐洲友台國家。對此，國民黨立委柯志恩指出，韓國瑜目前正在慎重考慮，並透露韓國瑜的壓力。
記者王德蓉／綜合報導
柯志恩25日在《大新聞大爆卦》中表示，對於韓國瑜訪歐這件事，早上有問過江啟臣，對方表示目前這件事情還未定，「韓國瑜要去歐洲，我要爆獨家嗎？7月多真的需要很長期（時間），因為壓力太大，據了解本來要到歐洲友好的國家，但目前在慎重考慮，恐怕不會發生在這個暑假，最重要原因是立法院可能延會到7月20日左右。」
柯志恩表示，出訪最主要目的是做國會外交，但7、8、9月是人家的休會期，因此時間是最主要因素。柯志恩也透露韓國瑜的壓力，因爲一出去就是大家跟著韓國瑜，一離開房間大家也都對準韓，不過最大原因還是院會延會到7月20日左右，「別人家都已經在休會，去那邊是幹嘛？」這畢竟是韓國瑜第一次出訪，如果見不到所謂非常高層級人物，是不是又要被作文章？