拜登簽署「緊急撥款法案」！前立委許毓仁名字被記錄在美國國會
美國眾議院通過《2024年印太安全補充撥款法案》，美國總統拜登也完成簽署。背後協助此案的功臣之一，是台灣的前立委許毓仁，他在社群網站LinkedIn說，美國國眾議院軍事委員會主席史密斯在演說中，特別提到他的名字，讓他的名字被記錄在美國國會動議中，他也開心大喊，「這真是值得紀錄的一天。」
記者何哲欣／台北報導
史密斯在演說中提到，「另一個時機已經成熟的想法，是讓台灣以及日本和韓國等其他盟國發展安全聯盟，建立一個貿易網路，提供現實的替代方案，替代中國市場，來自台灣的前立委許毓仁也支持這個想法，這是一個很好的想法。」
「印太安全補充撥款法案」後，美國將為軍援台灣及強化美國在印太區域維持區域和平穩定，編列81.2億美元經費。法案將提供含台灣在內的印太區域國家20億美元「外國軍事融資」（FMF）經費，以及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。
許毓仁說，過去兩年，他主張將台灣納入印太技術安全網，將台灣科技、國家安全與地區安全更緊密地結合起來，與日韓等友好國家在科技和國防戰略上加強合作。他未來也會繼續在各種演講和發表的文章中，強調這一想法的重要性。他滿懷感激，過去兩年努力付出成果，期待這項決議被頒布為法律。