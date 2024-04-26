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無意妥協！傳北京字節跳動「寧可收掉美國業務」　也不賣TikTok

▲美國眾議院通過Tiktok去中國化相關法案與禁令，限期中國母公司字節跳動撤資TikTok。（圖／翻攝自Pixabay）
▲美國眾議院通過Tiktok去中國化相關法案與禁令，限期中國母公司字節跳動撤資TikTok。（圖／翻攝自Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國國會本月表決通過熱門短影音平台Tiktok的「去中國化」法案，要求TikTok與其中國母公司「字節跳動」（ByteDance）剝離，「字節跳動」需於9個月內出售在美國的資產，否則TikTok將被禁止在美國上架，不過外媒《路透社》引述消息人士稱，如果「字節跳動」用盡所有法律手段，也無法改變美國政府相關法案，那麼它將寧可關閉TikTok的美國業務，也不願出售該應用程式。

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報導指出，TikTok運作所依賴的演算法，被認為是字節跳動營運的核心，在這種情況下，字節跳動同意出售TikTok的「可能性極小」。

消息人士還說，TikTok佔字節跳動總收入和每日活躍用戶的比例不多，因此母公司寧願在最壞的情況下，讓TikTok在美國關閉，也不願將其出售給潛在的美國買家，而且也不必放棄核心演算法。

在美國政府的強勢下，外媒《The Information》25日曾報導稱，字節跳動正在探索出售TikTok美國業務大部分股權的方案，優先考慮出售給科技行業以外的公司，交易內容也不包括演算法。不過該報導隨後就遭字節跳動否認，強調該公司「沒有任何出售TikTok的計劃」。

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