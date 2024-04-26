秀身分證！4人吃鍋「媽媽幾歲就送幾顆蛤蜊」 滿60歲吃到飽85折
平價小火鍋品牌「打狗霸」於母親節檔期推出優惠，2024年5月3日起至5月19日只要四人同行帶母親到打狗霸用餐，媽媽出示身份證件，同行中最年長的母親「今年幾歲，就送幾顆蛤蜊」。另外，高雄商旅2樓餐廳「Urban Café 都會美饌」則推樂齡優惠，60歲以上午餐吃到飽享有85折。
記者葉盛耀/綜合報導
隸屬海霸王齊下，標榜高CP值的打狗霸火鍋，提供各種牛肉、豬肉、雞肉及海鮮的主餐，搭配蔬菜盤、副食與飲料，價格只要318元起，且不另外加收10%服務價。湯底除經典和風、麻辣、石頭與壽喜燒，還會依據季節推出特色新湯底，可體驗各種不同風味的火鍋。
同時還將火鍋結合日本料理，不僅可品嚐個人火鍋，也提供各類生魚片、手卷、壽司等。此次針對母親節檔期，於2024年5月3日起至5月19日，推出包含母親在內四人同行消費，媽媽出示身份證件，同行中最年長的母親「今年幾歲，就送幾顆蛤蜊」。
另外，高雄商旅的2樓餐廳「Urban Café 都會美饌」也推樂齡優惠，即日起至12月31日，60歲以上長輩憑證件，享用午餐時段獨享85折。「Urban Café 都會美饌」為半自助式餐廳，點選主餐，就享有活燙蝦等涼菜，以及滷豬腳、烤披薩等精選熱食，還有生菜沙拉、咖啡飲料等無限量供應。
主餐最近也有新菜色，最低550元＋10%就吃到「爐烤雞腿肯郡風味」，大支雞腿以多種香料醃漬，烤到皮香肉嫩。另外，「Urban Café 都會美饌」也有「無主餐」的純自助式沙拉吧選擇，每人只要420元＋10%，就能暢享多樣菜色吃到飽。