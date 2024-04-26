今年來受益人數周周增！台股ETF 00919人氣績效雙冠王
根據台股ETF集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF總受益人從去年底的6070628來到8136907人，今年來增加206.6萬人；進一步觀察，今年來共16周，受益人數16周呈現周周增的台股ETF有2檔，分別是群益台灣精選高息ETF 00919與富邦臺灣中小00733，若包含近期新成立的00939、00940，這兩檔受益人數也是自成立以來近4、5周周周增；以今年來含息報酬率來看，00919上漲11.87%居冠，彰顯出00919是所有台股ETF的人氣績效雙冠王。
記者許家禎／台北報導
據了解，00919為季配息，挾帶著前四次10%的高配息與填息率百分百的光環，配息高水準又穩定，今年以來持續受許多投資人青睞，增加了33.2萬位受益人數，是不含新成立ETF中今年來受益人增加最多的ETF，總受益人數也來到76.6萬人，持續向百萬大關邁進。
進一步分析00919能有這樣的成績並非偶然，攤開細看00919受歡迎的關鍵，在於成分股精準卡位：每年5月20日以前，所有台股掛牌企業需公佈當年度股利政策，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，而群益台灣精選高息ETF於5月底審查過後，6月初隨即將符合條件的高息股納入ETF中，調整時間剛剛好，預期也將更受惠於資金動能，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。
市場法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。
※【NOWnews 今日新聞
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