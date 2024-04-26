NBA季後賽／Joel Embiid轟新高50分！76人125:114尼克扳回一城
NBA季後賽，費城76人目前在首輪系列賽大比分，以0勝、2敗落後紐約尼克，今（26）日在主場進行系列戰第3戰，靠著當家中鋒Joel Embiid狂轟季後賽生涯新高50分，與主控Tyrese Maxey砍進25分，終場就以125:114擊退紐約尼克，將系列賽大比分扳回1勝、2敗。Joel Embiid狂轟50分、8籃板、4助攻火力全開。
記者張志宇/綜合報導
首節與次節雙方你來我往，兩隊都有明星球員跳出來，分別為76人Joel Embiid與尼克Jalen Brunson，Joel Embiid在上半場出戰21分鐘、9投5中，拿下17分、5籃板、1助攻，Jalen Brunson則是登場21分鐘、15投7中，拿下17分、5助攻、1籃板，上半場結束由尼克以58:55領先76人。
來到第3節，76人先是靠著Tyrese Maxey在9分39秒命中一顆後側步三分追平，隨後鋒線Tobias Harris灌籃得分超前，76人在取得領先後，打出一波19:9的攻勢一舉將比分拉開，第3節打完76人靠著單節43:27的攻勢逆轉，帶著98:85的領先優勢進到末節。
雖末節尼克在攻防兩端回穩，雖單節打出24:22的攻勢，但分差始終維持在7至13分左右徘徊，終場就以114:125不敵76人，系列賽目前仍是以2勝、1敗領先。
本戰76人獲勝的關鍵，Joel Embiid可說是致勝功臣，全場出戰40分鐘，19投13中，轟進全場最高的48分、8籃板與4助攻，其中光罰球就罰進多達19球為全場最多，此外年輕新星Tyrese Maxey更是在進攻端成功分擔Joel Embiid的組織責任，同樣出戰40分鐘，則是轟進次高的25分，傳出全隊最多的7次助攻。
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