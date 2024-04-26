《淚之女王》完結篇在即！喜訊加1 OST歌手Paul Kim閃婚9年女友
韓劇《淚之女王》本周末將進入完結篇，網友對劇情討論熱烈，也高度關切男女主角金秀賢、金智媛是否假戲真做。而繼金智媛羅秘書Apink的尹普美認愛韓國製作人RADO後，為《淚之女王》演唱OST〈Can't Get Over You〉獲好評的歌手Paul Kim（폴킴），昨（25）日也宣布與相戀9年的女友結婚。
記者楊慧玲／綜合報導
Paul Kim昨天在官網上公開親筆信，宣布他將與交往了9年的女友結婚。他透露自己遇到一位總是對他說「沒關係」，理解與支持他最好與最糟模樣的人，「在我的能力範圍內盡力而為，甚至在那之外，她都會理解並支持我。我們相伴已經過了9年，現在，我打算與她共同承諾終身。」他也透露與另一半和家人討論過後，兩人將不會舉辦婚禮。他也承諾粉絲們，未來仍將繼續唱歌，並將感謝之情銘記在心，持續向大家展現他的成長經歷。
36歲的Paul Kim於2014年出道，曾赴紐西蘭求學的他語文能力佳，2018年他為金宣兒的《要先接吻嗎？》獻唱〈Every day, Every moment〉，此曲與〈雨〉讓他事業攀上高峰，之後他又為《德魯納酒店》、《財閥家的小兒子》、《黑暗榮耀》等夯劇演唱OST，是近年來最受歡迎歌手之一。
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