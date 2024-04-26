婦產科蔡醫師迷因爆紅！本尊是世界名醫　粉絲讚爆：我是試管嬰兒

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這位最近爆紅的婦產科蔡醫師，本名其實是「蔡鋒博」，是博元婦產科的醫師，他的專長是專門治療不孕症以及試管嬰兒相關，一開始他是先經營Tik Tok，後來推出幾部「一次成功受孕」的試管嬰兒影片，加上幽默有趣的講話口吻，讓蔡醫師的人氣紅不讓，在最近社群話題度超高。
而更驚人的事，蔡鋒博醫師的醫術高超，根據「博元婦產科」官網上面記載，蔡醫師曾經幫助過許多年齡較高的女性成功受孕，像是有53歲媽媽做人工受孕，一次就懷了雙胞胎，最高紀錄是成功讓62歲的婦人成功受孕，這也讓蔡醫師過去曾經連續6年榮登「Who is who in the world 世界名醫錄」。
蔡醫師迷因大爆紅！粉絲狂做周邊商品 廠商認了：生意超好
然而隨著蔡醫師的人氣越來越高，追蹤蔡醫師的粉絲也開始爆增，不少人開始製作蔡醫師的周邊商品，像是做梳子就取名為「蔡醫梳」，還去印製蔡醫師的T恤、製作蔡醫師紅布條等等，甚至有客製化廠商還發出影片表示：「蔡醫師周邊生意火熱當中！」不少網友都詢問客製化價格，有意製作蔡醫師周邊。
有趣的是，這些網友製作周邊後，都會寄給蔡醫師開箱，不過這都是個人的販售行為，蔡醫師表示自己沒有收取任何金錢以及利潤，自己也從來沒有授權給網友自己的肖像來做周邊，如果遇到消費糾紛，請以製作周邊賣家為主。
蔡醫師代表作品難超越！粉絲取名「試管嬰兒」太爆笑
而說到蔡醫師的經典代表作真的非常多，有「棒式體能影片」，當時蔡醫師用「側棒式」的姿勢面對鏡頭，另一隻手不斷快速地由上至下揮動，口中還數「12345678」等，讓網友覺得太有趣；另外則是「一口吃」的影片，蔡醫師在吃東西時會嘗試各種一口吃，像是一口吃魚、一口吃麻糬、一口吃棗子等等，結果好笑的是，幾乎沒有一次真的一口吃，而是只吃一口，超迷的行為讓網友全笑翻。
日前蔡醫師眼看自己粉絲越來越多，就開投票讓網友票選「粉絲名稱」，結果最後由他自己的本業「試管嬰兒」當選，不少粉絲大讚「我是試管嬰兒信徒啦！」、「試管嬰兒萬歲，每天看蔡醫師是我的精神解藥」，甚至還有人印製「試管嬰兒回娘家」的布條拿到街上去拍攝影片，模仿各種蔡醫師的有趣行為，讓許多路人感到傻眼，實際上則是表達自己是「蔡醫師的粉絲」。只能說，蔡醫師不僅醫術過人，經營社群也自有一套，成為2024年第一個「活體迷因」。
📍蔡醫師小檔案
@aaa___8u把試管嬰兒發揚光大 希望沒有嚇到路人 @❤️ 懷孕成功率極高的博元婦產科蔡鋒博醫師＆陳昭雯醫師
♬ 原聲 - 城城 - 城城
本名：蔡鋒博
服務單位：博元婦產科醫師
經歷成就：連續六年榮登年世界名醫錄（Who's Who in the world）
前長庚醫院不孕科暨試管嬰兒主治醫師
獲王永慶董事長連續四年頒發長庚最佳醫師獎章
美國生殖醫學會會員（ASRM