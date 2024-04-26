山本由伸「神接殺」169公里強襲球！總教練狂讚：他以為要死了
洛杉磯道奇隊日籍王牌投手山本由伸，今（26）日迎戰華盛頓國民，主投6局無失分、送出7次三振，表現精彩。比賽中，山本由伸更是展現美技，在對決國民打者Eddie Rosario時，他接住一顆擊球初速約169公里的投手強襲球，讓他感受到「生命威脅」，他跟總教練Dave Roberts説：「我以為我要死了。」但山本由伸仍繳出他在大聯盟生涯代表作，順利拿下本季第二勝。
記者吳政紘/綜合報導
5局對上左打Eddie Rosario，山本投出的直球被強襲回擊，但他瞬間反應過人，超級美技接殺，避免頭部直擊，連對方球迷都拍手叫好。
Dave Roberts上前查看，山本說：「我以為我要死了」不過還可以跟總教練開玩笑，應該是沒事，之後他面對下一位左打者，山本由伸還可以飆出直球，控制在低角度，表現仍很穩定。
山本由伸表示：「這是我來道奇最佳的表現，基本上直球感覺很棒，當然有些可以讓對手揮空，也有些被擊出界外球。」
提到自己被強襲球差點打中，山本由伸說：「真的嚇了一跳，之前變化球常搶不到好球數，今天直球狀況不錯，所以就以直球為主，比較可以冷靜面對打者。」
山本點出日本打者跟美國打者差異，他說：「美國打者比較有爆發力，日本打者的擊球方式較多元，不同種類去看，希望多跟好的打者對決，為下次的先發準備。」
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