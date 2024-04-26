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年薪漲幅逾7成！美國Z世代不當白領搶做水電工　還不用怕被AI取代

▲水電工等技工職業因薪水待遇不差，再加上不用擔心被AI取代，因此在美國Z世代年輕人心中成了比白領更有保障的選擇。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲水電工等技工職業因薪水待遇不差，再加上不用擔心被AI取代，因此在美國Z世代年輕人心中成了比白領更有保障的選擇。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來不少年邁水電工、焊工退休，使得水電工短缺情況嚴重，也使得該行業薪資上漲，加上生成式AI發展迅速，在擔心自己的職業被取代的背景之下，水電工等藍領工作，在美國Z世代年輕人心中成了比白領更有保障的選擇，甚至有部分Z世代選擇放棄攻讀大學轉而入行。

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根據《華爾街日報》報導，近年來不少年邁水電工退休，導致水電工短缺情況越來越嚴重，需要修繕房屋的屋主必須花更多的錢，才能請到水電工。水電工的薪資因此水漲船高，而這也讓美國Z世代年輕人嗅到「商機」。

賓州管線、供暖、空調承包商協會執行總監麥克勞（Michael McGraw）指出，5年前，學生從該協會營運的職業學校畢業後執業，年薪可以達到3.5萬美元（約台幣112萬元），如今薪資水平已漲到6萬美元（約台幣192萬元），漲幅達71%。

麥克勞稱，新冠疫情爆發後，很多人似乎意識到藍領技工是一條維持生計的職業道路。疫情時面對著其他企業倒閉，更多人感到藍領技工的工作較可靠、薪水不錯，這種職業不會消失。

再加上生成式AI迅速發展，正在改變一些年輕人的生涯計劃，水電工等藍領工作，在Z世代心目中成了比白領工作更有保障的選擇。

過去職業學生在社會上不被看好，甚至還被稱為「油人大廳」（greasy hall），認為裡面充斥沒出息的人和麻煩製造者，而且教學設備都是過時的木工、金屬加工器具。但現在製造部門不僅獲得企業捐款，更受到AI技術的影響，作業環境越來越跟得上時代脈動。

英國網頁開發者戴蒙（Mark Diamond）表示，有些AI技術，可讓水電工工作更順暢，而非取代他們。他進一步舉例，AI感測器可監控水流，一旦水管洩漏，會向屋主和水電工發送即時警報，而AI演算法也能預測潛在故障或維修需求。甚至從事複雜維修、安裝工作時，也可透過AR（擴增實境）技術，提高效率和準確性。

AI成為讓Z世代安心選擇水電工這一行的關鍵因素之一，在社區學院和四年制院校入學率下降的同時，職業培訓項目的入學人數顯著增加。去年全美赴職業導向的社區學院註冊就讀的學生，比前一年增加16％，創2018年統計以來新高。

軟體公司Jobber對高中和大學適齡人群進行的一項調查顯示，75%的人表示他們對提供帶薪在職培訓的職業學校感興趣。加上近幾十年來大學教育成本不斷飆升，人們對大學教育的回報愈發持懷疑態度，這也增加了技術工的魅力。

一名20歲的水電工博吉斯（Tanner Burgess）在去年秋天才從為期9個月的焊接課程畢業，他一開始也有大學夢，不過看到身在科技業的父母於疫情期間縮在電腦前工作的模樣，讓他打消念頭，在了解技工行業工作內容後，穩定的工作軌跡和穩定成長的薪資，也吸引他投入這一行。

現在博吉斯正在協助舊金山一家新醫院安裝管線，他預計在這一行工作5年後，年收可以成長到10萬美元以上。博吉斯坦言，「對於想要找到工作，卻又不熱衷上大學的孩子而言，這是一條非常明智的道路。」

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