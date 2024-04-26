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中東地緣政治成未爆彈　世銀：油價恐衝破100美元、通膨將走高

▲世界銀行也在昨（25）日示警，假如中東爆發重大衝突、將會引發新一輪能源衝擊，促使油價漲破每桶100美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界銀行也在昨（25）日示警，假如中東爆發重大衝突、將會引發新一輪能源衝擊，促使油價漲破每桶100美元。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

前陣子以色列跟伊朗之間關係緊張，導致原油、貴金屬價格飆漲，現在逐漸轉向緩和，也因此貴金屬期貨價格開始放緩。不過中東地緣政治局面還是很緊張，世界銀行也在昨（25）日示警，假如中東爆發重大衝突、將會引發新一輪能源衝擊，促使油價漲破每桶100美元，而這也會加劇通膨情形，導致各國高利率將會維持更長時間。

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中東緊張局勢在這個月月初一度達到沸點，將以色列和石油輸出國家組織成員國伊朗、推向戰爭邊緣，對原油供應可能中斷的擔憂因此升溫。不過，以色列和伊朗政府似乎決定不擴大戰火。也因此，隨著投資人對中東地區進一步爆發戰爭的預期降低，油價已從近期高點回落將近4%。

不過，中東地緣政治仍然還是一個經濟未爆彈，世界銀行仍警告情況仍存在不確定性，根據他們最新大宗商品市場展望報告裡面提到，如果中東國家裡、有一個或多個石油生產國爆發戰爭，那麼恐怕會造成能源衝擊，每天恐怕會有高達300萬桶的原油供應中斷，因此推升油價達到每桶102美元，突破100美元。

一旦原油每桶價格突破100美元，這將會牽動到通膨數據表現，恐怕會造成新一輪通貨膨脹，那麼各國離首度降息的時間點還會再延後，高利率還會持續一段時間。

不只是世界銀行，先前摩根士丹利就已經對原油後市價格表達看漲態度，他們在3月時表示，由於因是石油輸出國組織與夥伴國承諾減產導致供需平衡趨緊，以及俄羅斯最近在無人機襲擊其煉油廠之後減產，因此將今年第三季原油價格預測上調10美元，來到每桶90美元，這也只是3月的預估值，經過4月以伊衝突之後，恐怕只增不降。

在本月19日，以色列跟伊朗一度爆發衝突，推升19日紐約原油期貨一度大漲3.7%、來到每桶85.8美元，雖然現在戰爭並沒有擴大跡象，不過今（26）日原油期貨還是走高，紐約原油期貨上漲0.32%，來到每桶83.84美元；布蘭特原油期貨也上漲0.33%，來到89.3美元，逼近90元關卡。

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