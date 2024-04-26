林叨囝仔七寶媽又出事！「恥笑資源班」深夜道歉　她怒比中指開嗆

七寶媽歧視資源班！全台特教生近15萬人　師憂：7孩別和媽媽一樣

▲網紅七寶媽（陳珮芬）歧視資源班言論遭炎上，特教老師擔憂她的7個孩子可能被教得和媽媽一樣。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書粉專）
▲網紅七寶媽（陳珮芬）歧視資源班言論遭炎上，特教老師擔憂她的7個孩子可能被教得和媽媽一樣。（圖／翻攝自林叨囝仔 The Lins' Kids臉書粉專）

記者徐銘穗/綜合報導

35歲的網紅七寶媽（陳珮芬）歧視資源班言論遭炎上。事實上，全台目前特教生有超過15萬人，台灣特教工作專業人員協會理事金采蓁稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪直言，家長、老師做了很多努力，才看孩子一點點進步，竟被拿出來恥笑，令她感到很生氣，也擔憂七寶媽的7個孩子會被教得跟媽媽一樣。此外，金采蓁也說明資源班教些什麼？有哪些學生？及台灣特教現況與困境，期盼社會能多了解特殊教育，減少誤解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對七寶媽歧視資源班事件，金采蓁在電話中壓住火氣，指出台灣特教融合已經40年，竟然仍出現歧視言論，讓她感到很生氣。她表示，特教老師和家長站在一塊，幾乎每位家長都是傾盡所有地付出與陪伴，才能見到孩子一點點地進步，且資源班的孩子包羅萬象，資優生也是特教的一部分，認為七寶媽母子的言論是非常嚴重的歧視，很令人生氣。

▲郭書瑤走訪特教學校。（圖／Mahoya靈氣精油提供）
▲藝人郭書瑤曾走訪特教學校。（圖／Mahoya靈氣精油提供）
資源班是什麼？教些什麼？

為讓更多人了解資源班，金采蓁表示，資源班可解讀成「特殊需求班」，普通平凡人不會來，資優生來即提供適合資優生的課程，視覺障礙學生則提供擴視機、放大考試卷服務，也有孩子因癌症開刀，資源班協助調整其體育課等。她說：「資源班就是提供服務的地方！這就是融合教育，有需求時才來我們這邊，好了後就能離開學習中心。」另外也有針對較嚴重、需求更高的孩子開設的特教學校。

金采蓁說明，特教的孩子有些是「抽離式」，例如上述癌症開刀孩子的體育課另作安排，與原生班級不同，有些則是「外加式」教育，利用早自習、午休等時間，針對孩子的需求進行相關課程，用他們可以理解的方式與學習步調，帶孩子一起學習。她心疼地說：「我們特教學生都比一般生的孩子更努力！」

全台特教生人數有多少？

隨著台灣社會對特殊教育的意識升高，愈來愈多學生及早被發現，並經鑑定成為特教學生，特教生人數從102學年度約10萬人，到如今112學年度已將近15萬人，呈現全體學生人數因少子化愈來愈少，但特教生人數卻逐年增加的情形。

金采蓁指出，特教生需要比一般生更多的協助，在師生比上，國中小目標要推到1：8、高中則式1：21，但她直言真實教育現場都沒有達到此目標，教育部公布的達標只計算了「正式生」，但事實上也有許多「疑似生」進入特教體系，需要同樣的特教服務。

▲教育部長潘文忠（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.17）
▲先前爆發高中特教生情緒失控毆打老師事件，教育部長潘文忠曾表示，將大幅增加特教助理員，每年400位，4年1600位，提供老師在教學現場更即時協助。（圖／記者李琦瑋攝）
目前台灣特教困境為何？

特教老師人才近年不斷流失，行政文書事務愈來愈繁重，薪水卻沒有比較多。金采蓁指出，正式特教老師可以領到「特教加給」，但在81年從1200調漲至1800元後，至今已經凍漲32年，工作量增加，但加給卻沒有任何變動，期望可以調到5520元，增加特教老師願意留在特教領域奮鬥的意願。

金采蓁表示，國小老師都會有兩張證照，一張是普通教師證、一張是特殊教師證，但特教加給32年凍漲，不少特教老師薪水扣一扣都不到4萬元，工作卻比一般老師孩吃力，例如要撰寫學生「心評報告」，每份都是5000~1萬字，無法在學校進行，周末常常得加班，因此包含她個人的學長姊都有不少人在踏入婚姻後，發現工作無法兼顧家庭，而轉成普通教師，感嘆「現在就是變成文書資料，已經多過於我們教書，還有陪伴小孩的時間了，所以大家就會紛紛出走」。

林叨囝仔七寶媽又出事！「恥笑資源班」深夜道歉　她怒比中指開嗆

快訊／網紅七寶媽笑資源班遭轟！刪直播二度道歉：請原諒我的無知

七寶媽黑歷史一覽！訕笑資源班、喂孩吃山羌　違反兒少法屢遭開罰

網紅7寶媽「嘲笑資源班道歉沒用」！遭切割拒合作　9家廠商一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞