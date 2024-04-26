七寶媽歧視資源班！全台特教生近15萬人　師憂：7孩別和媽媽一樣

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資源班是什麼？教些什麼？
為讓更多人了解資源班，金采蓁表示，資源班可解讀成「特殊需求班」，普通平凡人不會來，資優生來即提供適合資優生的課程，視覺障礙學生則提供擴視機、放大考試卷服務，也有孩子因癌症開刀，資源班協助調整其體育課等。她說：「資源班就是提供服務的地方！這就是融合教育，有需求時才來我們這邊，好了後就能離開學習中心。」另外也有針對較嚴重、需求更高的孩子開設的特教學校。
金采蓁說明，特教的孩子有些是「抽離式」，例如上述癌症開刀孩子的體育課另作安排，與原生班級不同，有些則是「外加式」教育，利用早自習、午休等時間，針對孩子的需求進行相關課程，用他們可以理解的方式與學習步調，帶孩子一起學習。她心疼地說：「我們特教學生都比一般生的孩子更努力！」
全台特教生人數有多少？
隨著台灣社會對特殊教育的意識升高，愈來愈多學生及早被發現，並經鑑定成為特教學生，特教生人數從102學年度約10萬人，到如今112學年度已將近15萬人，呈現全體學生人數因少子化愈來愈少，但特教生人數卻逐年增加的情形。
金采蓁指出，特教生需要比一般生更多的協助，在師生比上，國中小目標要推到1：8、高中則式1：21，但她直言真實教育現場都沒有達到此目標，教育部公布的達標只計算了「正式生」，但事實上也有許多「疑似生」進入特教體系，需要同樣的特教服務。
目前台灣特教困境為何？
特教老師人才近年不斷流失，行政文書事務愈來愈繁重，薪水卻沒有比較多。金采蓁指出，正式特教老師可以領到「特教加給」，但在81年從1200調漲至1800元後，至今已經凍漲32年，工作量增加，但加給卻沒有任何變動，期望可以調到5520元，增加特教老師願意留在特教領域奮鬥的意願。
金采蓁表示，國小老師都會有兩張證照，一張是普通教師證、一張是特殊教師證，但特教加給32年凍漲，不少特教老師薪水扣一扣都不到4萬元，工作卻比一般老師孩吃力，例如要撰寫學生「心評報告」，每份都是5000~1萬字，無法在學校進行，周末常常得加班，因此包含她個人的學長姊都有不少人在踏入婚姻後，發現工作無法兼顧家庭，而轉成普通教師，感嘆「現在就是變成文書資料，已經多過於我們教書，還有陪伴小孩的時間了，所以大家就會紛紛出走」。