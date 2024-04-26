民眾黨酸賴清德買勞力士！反遭四叉貓挖黃國昌、陳智菡申報問題

爲士北科互槓！蔣萬安嗆別提前焦慮　黃珊珊反嗆：他不熟悉可理解

▲北市科案，民眾黨立委黃珊珊與與台北市長蔣萬安互槓。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.26）
▲北市科案，民眾黨立委黃珊珊與與台北市長蔣萬安互槓。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.26）

記者呂炯昌／台北報導

前台北市長柯文哲任內辦理士林北投科園T17、T18地上權案標地上權案標，遭質疑圖利前民眾黨立委吳欣盈家族「新光人壽」，曾任柯市府副市長的民眾黨立委黃珊珊連日站出來說明，還與台北市長蔣萬安互槓。蔣萬安昨日諷刺「當事人都不用太過緊張，也不用提前焦慮」，強調政風已進行調查；黃珊珊今（26）日則反嗆，像是蔣市府內湖區潭美段也是標不出去，標不出去就是要檢討，她相信北市副市長李四川一定比他更清楚，並大酸「蔣市長不熟悉我可以理解」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊今日上午參加立院黨團會議後受訪，對於國民黨北市議員游淑慧質疑士北科T17、T18地上權案賤租，黃珊珊回應說，這是個地上權競標的案子，所以就像去拍賣場拍賣，一定要有底價才知道你要出多少價，價高者得，這是跟一般連在果菜市場拍賣蔬果都是一樣，如果知道沒人來競標，只要加一塊錢就好，不用加那麼多錢，重點是T16有投資計畫書，還有4家來投標，表示大家都非常看好；而T17、T18沒人來投標，只有一家來投標，「你不能說它來投標就是圖利特定廠商」，因為沒有禁止任何人來投標，誰都可以來投，事情講清楚就好，不需要故意去扭曲事實。

黃珊珊表示，這案子投標跟得標都是在當時那個時空環境，那時候疫情期間，對廠商來說都是個很困難的選擇，金仁寶公司高出80%也是表示對這地方的看好，不能因為這樣就變成是好像投標很高、另一家投標就變很低，重點是估價報告是一樣的，對外公告也是一樣的，沒有禁止任何人來投標，所以很簡單，若在果菜市場，這個水果蘋果50元起標，那你出51元就得標，你為什麼要出60元？重點是你不知道有沒有人跟你競標嘛，所以也不能禁止人家說不准來投標，只准誰來投標，所以地上權標售沒辦法圖利特定廠商，這是非常明確的事情。

黃珊珊說，該案原來要做醫療生技園區，全部綁在一起加入業別的限制，北市府產發局開了非常多次會，很多大醫院都來看過，但都認為負擔不起或沒興趣，加上那時候市疫情，醫院紛紛打退堂鼓，本來是打算設置生技園區，才退而求其次說用地上權，不要限制業別的方式，才有廠商願意來。

黃珊珊強調，這是個漫長的過程，請大家搞清楚，為什麼有衛生局，因為衛生局開了非常多次說明會，她還記得碰到非常多大醫院院長，大家都來聽說明會後，也想要跟科技業者討論，當時有限制業別，所以很多醫院有被徵詢，這可以去查，都是公開資訊，沒有什麼圖利特定廠商的問題。

黃珊珊昨日在臉書提潭美段設定地上權案權利金降幅達16.1%，仍以流標收場，至今仍無法標脫，蔣則說「當事人不要太緊張、不要提前焦慮」？黃珊珊直言，潭美段的部分也是一樣很清楚，就是因為一直沒有辦法標出去，也是一樣限制業別，以前叫影視音基地，要標給比如說攝影棚，但又加了一些公益要求，所以很多電視公司都認為不太適用，標了快8、9年都沒標出去，後來才改成地上權。

黃珊珊說，也因為估價關係，大家認為區位或需求，沒標出去也很正常，所以她覺得蔣萬安「不用再把張飛打岳飛」，這是同樣的事情，標不出去就是要檢討權利金、相關需求是否符合廠商需要，廠商不需要就不會有人來標，不用把沒有人來標的東西當作這就是圖利特定人，這才是問題。

黃珊珊進一步說，這件事情，她相信李四川一定比她更清楚，他在公務機關這麼久，「蔣市長不熟悉我可以理解，但不要故意去為了要做政治操作，然後扭曲所有事實」。
 

柯文哲會被起訴？吳子嘉說民眾黨當家換人當　黃國昌：沒評論必要

簡舒培曝柯文哲拍板「士北科」放寬開發限制　民眾黨反嗆：別腦補

台智光、士北科案延燒！民眾黨團喊話蔣萬安：柯維拉該下投手丘

黃珊珊批「北士科案」誤導視聽　蔣萬安酸：當事人不用太緊張

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生