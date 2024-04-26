爲士北科互槓！蔣萬安嗆別提前焦慮　黃珊珊反嗆：他不熟悉可理解

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黃珊珊表示，這案子投標跟得標都是在當時那個時空環境，那時候疫情期間，對廠商來說都是個很困難的選擇，金仁寶公司高出80%也是表示對這地方的看好，不能因為這樣就變成是好像投標很高、另一家投標就變很低，重點是估價報告是一樣的，對外公告也是一樣的，沒有禁止任何人來投標，所以很簡單，若在果菜市場，這個水果蘋果50元起標，那你出51元就得標，你為什麼要出60元？重點是你不知道有沒有人跟你競標嘛，所以也不能禁止人家說不准來投標，只准誰來投標，所以地上權標售沒辦法圖利特定廠商，這是非常明確的事情。
黃珊珊說，該案原來要做醫療生技園區，全部綁在一起加入業別的限制，北市府產發局開了非常多次會，很多大醫院都來看過，但都認為負擔不起或沒興趣，加上那時候市疫情，醫院紛紛打退堂鼓，本來是打算設置生技園區，才退而求其次說用地上權，不要限制業別的方式，才有廠商願意來。
黃珊珊強調，這是個漫長的過程，請大家搞清楚，為什麼有衛生局，因為衛生局開了非常多次說明會，她還記得碰到非常多大醫院院長，大家都來聽說明會後，也想要跟科技業者討論，當時有限制業別，所以很多醫院有被徵詢，這可以去查，都是公開資訊，沒有什麼圖利特定廠商的問題。
黃珊珊昨日在臉書提潭美段設定地上權案權利金降幅達16.1%，仍以流標收場，至今仍無法標脫，蔣則說「當事人不要太緊張、不要提前焦慮」？黃珊珊直言，潭美段的部分也是一樣很清楚，就是因為一直沒有辦法標出去，也是一樣限制業別，以前叫影視音基地，要標給比如說攝影棚，但又加了一些公益要求，所以很多電視公司都認為不太適用，標了快8、9年都沒標出去，後來才改成地上權。
黃珊珊說，也因為估價關係，大家認為區位或需求，沒標出去也很正常，所以她覺得蔣萬安「不用再把張飛打岳飛」，這是同樣的事情，標不出去就是要檢討權利金、相關需求是否符合廠商需要，廠商不需要就不會有人來標，不用把沒有人來標的東西當作這就是圖利特定人，這才是問題。
黃珊珊進一步說，這件事情，她相信李四川一定比她更清楚，他在公務機關這麼久，「蔣市長不熟悉我可以理解，但不要故意去為了要做政治操作，然後扭曲所有事實」。