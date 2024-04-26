傳徐巧芯被準法務部長盯上？黃揚明：要她閉嘴不可能、勸做好這事
國民黨立委徐巧芯遭大姑涉洗錢案波及，自爆曾幫家人墊付100萬元遭告發，台北地檢署列為他字案被告，更傳出北檢檢察長、準法務部長鄭銘謙早已盯上徐巧芯。對此，資深媒體人黃揚明表示，風波會不斷纏住徐巧芯，因為徐巧芯是早上剛忍住、下午就開罵的個性，越講越多被反擊的力道就越強，「可是要徐巧芯閉嘴也不可能」，所以比較好的方式就是專心問政、監督執政黨，案子就交給司法處理。
記者陳宜加／台北報導
徐巧芯大姑夫婦因涉洗錢詐騙案遭收押禁見，火燒到自身，連日成為藍綠攻防焦點，徐巧芯還自爆大姑夫婦的公司是她婆婆借2000萬開設，自己幫忙出100萬，卻未說清是「代墊」還是「贈與」，遭告發詐欺、圖利、公職人員財產申報不實，被北檢列為他字案被告。
根據《風傳媒》日前報導，現任北檢檢察長、準法務部長「大白鯊」鄭銘謙，早就盯住徐巧芯。
對此，黃揚明昨（25）日在政論節目《新聞面對面》指出，該篇報導其實只有2到3成提到徐巧芯；主要是在回顧去年選舉期間，有好幾位支持徐巧芯的里長因涉嫌違反選罷法被台北市調處約談，而當時的北檢檢察長就是鄭銘謙；該報導提及，鄭銘謙指揮調查局偵辦賄選案時，認為台北市調處的處理不夠積極，引申為這代表鄭銘謙很關注這個案子，才用「盯上徐巧芯」來形容。
黃揚明指出，大姑涉詐騙案是主震，那徐巧芯此案到最後司法偵結大概還要半年時間，餘震會一直晃，要到最後不起訴才能脫身。風波會不斷纏住徐巧芯，因為徐巧芯是早上剛忍住、下午就開罵的個性，越講越多被反擊的力道就越強，「可是要徐巧芯閉嘴也不可能」，所以比較好的方式就是專心問政、監督執政黨，案子就交給司法處理。