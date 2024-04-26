五大日本動漫聖地！排球少年高校原型在岩手　這區暢玩宮崎駿動畫

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人氣動漫《排球少年!!》描寫擁有驚人彈跳力的日向翔陽，加入排球社的逐夢與成長過程，故事取材地多聚集日本岩手縣，包含男主角就讀的「宮城縣立烏野高校」原型「岩手縣立輕米高等學校」、在電視目睹王牌攻擊手「小巨人」爆發力而愛上排球的「舘坂電器商會」、烏野高校排球隊每天跑步訓練的「歷史民俗資料館」等；排迷們不妨來趟岩手縣一日遊，造訪「烏鴉」的故鄉！
📍《灌籃高手》片頭名場面平交道口
同樣是球類神作的《灌籃高手》，最知名的場景想必是片頭櫻木花道與晴子打招呼的「鐮倉高校前車站平交道口」；動漫迷可透過Klook預訂鎌倉一日遊，體驗搭乘江之電並探訪最著名的平交道口。
📍今年開幕的吉卜力公園「魔女之谷」新園區
「吉卜力公園」於今年3月再添第5園區「魔女之谷」，全新園區中神還原《魔女宅急便》琪琪工作的麵包店、琪琪老家，可一窺《霍爾的移動城堡》中的霍爾城堡、蘇菲工作的帽子店等，其他4個園區也能讓旅客走進《神隱少女》、《龍貓》、《魔法公主》等宮崎駿經典動畫場景中。
📍日本環球影城《超級瑪利歐》刺激賽車
日本環球影城的「超級任天堂世界」是許多動漫迷願望清單之一，其中超人氣的設施「瑪利歐賽車：庫巴的挑戰書™」，能體驗刺激的瑪利歐賽車，可愛趣味的「耀西冒險」，可乘車穿梭於逼真的遊戲場景，整個園區佈滿經典角色，方便粉絲與瑪利歐、路易、奇諾比奧、食人花等拍照打卡。
📍集結經典動漫的遊樂園「二次元之森」
位於日本本州與四國之間的淡路島「二次元之森」，是體驗式的動漫主題公園，集結許多日本經典動漫，「勇者鬥惡龍」園區不僅能跟人氣角色史萊姆合影，還能化身遊戲主角，邊打怪邊尋寶；重現木葉忍者村的「火影忍者」園區，除了佐助、我愛羅、宇智波鼬等超夯拍照打卡立牌，還能挑戰三層樓高的立體迷宮；「蠟筆小新」園區則佈滿50多個逗趣可愛的小新、小白、肥嘟嘟左衛門等大型公仔，還有刺激的溜索和攀岩。
另外，香港迪士尼樂園度假區即日起至6月10日則有「漫威超級英雄匯」活動，包含全新日間表演「超能覺醒：史達科技展保衛戰」及夜間無人機表演「超能覺醒：空中反擊戰」，並有鋼鐵人、蜘蛛人、蟻人與黃蜂女等漫威超級英雄將在明日世界周遭出現。
度假區也特別推出全新的漫威主題美食，包括火箭餐廳的鐵甲奇俠漢堡套餐，還有復仇者聯盟紀念杯配超級梳打（蘇打汽水），杯身可轉出鋼鐵人、美國隊長及蜘蛛人標誌等。度假區酒店也有迪士尼好萊塢酒店留映廳的漫威主題升級菜單，包括 Marvel 迷你漢堡串及諸神黃昏烤肉盤。