《波拉西亞戰記》攜手國際大師 大展身如其境的「戰爭美學」
遊戲橘子旗下首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》官網25日正式開放，遊戲世界觀、人物傳記、地區以及職業等豐富內容也同步上線。官方同時釋出《波拉西亞戰記》頂級規格的遊戲畫面及背景音樂資訊，攜手國際知名大師及專業團隊跨國操刀，淋漓盡致呈現視、聽覺兼具的戰爭美學氣息，為玩家帶來極致品質的遊戲體驗。
家庭消費中心／綜合報導
《波拉西亞戰記》以4K頂級畫質、3D俯視角度等極致規格，讓玩家得以自由馳騁在無縫地圖世界中，感受極度寫實且充滿活力的視覺表現，小至角色髮絲晃動、樹叢草群隨風搖晃，皆能栩栩如生地呈現。細緻的美術細節也在人類、妖精，以及非玩家角色上完美展現；人類和妖精擁有截然不同之風格，前者以歐洲中世紀藝術風格為特徵，後者則表現出以直線、花園、對稱為中心的藝術美學。而遊戲中的非玩家角色亦透過獨特的服裝及概念，充分展現出關係上的鮮明對比。
除了高品質的畫面及美學，《波拉西亞戰記》更邀請國際大師跨刀打造專屬藝術風格，將遊戲整體的藝術規格推升到最高層次。為讓核心反派妖精展現美麗及高貴的氣質，特別攜手里約奧運聖火炬設計師、美國知名藝術家Anthony Howe，在妖精的外型上融入動力藝術的元素。他善於打造目眩神迷感官的創作特色，賦予反派角色極度恐懼的迷幻顫慄氣息及莊嚴感，其創作主要應用於妖精「潔珞」、「艾倫」、「費萊茨」的元素設計上。
同時與韓國知名音樂公司Aim Strings合作，偕同合唱團及管弦樂團，打造22首遊戲專屬原創OST，為遊戲的迷幻氛圍及新穎的深淵氣息注入身歷其境的效果；期待透過聽覺與視覺的鮮明對比，詮釋如同電影氛圍的衝擊及高級感。
製作過程亦邀請Seungnam City Chorus（城南市合唱團）共同合作，演唱《波拉西亞戰記》的代表歌曲「波拉西亞頌歌」，表達偉大的勝利時刻，也讚揚人類面臨無窮挑戰時，不屈不撓的精神與意志。Aim Strings擁有10年以上的弦樂編曲經驗，並屢次為風靡全球的韓國流行音樂團體進行音樂創作，亦為多部知名韓劇製作原聲帶，在韓國音源榜單上更創下許多音樂佳績。
另一方面，《波拉西亞戰記》更邀請超過50位專業配音員進行配音，包含韓國國內知名聲優소연以及남도형，兩位分別為故事主角「帕爾媞雅」及「巴托斯」獻聲，以豐富且帶有沉浸感的聲線帶領玩家深度遨遊波拉西亞的世界。