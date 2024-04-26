黃捷爆林昶佐用Excel飲控　沈伯洋諷：要表演的黃國昌也有需求

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三人以同為「I型人格」作為開場，黃捷提到三人個性都屬於內向、話少的人，作為民意代表其實相對吃力，並各自舉例。沈伯洋分享他去買衣服都會請老婆幫忙跟店員溝通，看電影也會線上購票，避免現場取票；如果只有一個人逛街，可能會在服飾店踱步許久、不會主動開口；此話也讓一旁黃捷、吳沛憶笑翻，調侃沈：「有點太社交障礙」、「那你看電影就不能買爆米花」。
黃捷提到，她的社交能量都用在工作上，只要回到家，甚至無法跟家人多談上一句話，能不講話就不講，但同時也對家人感到抱歉，因為回到家就是能量歸零。
吳沛憶說，以前國中時等公車時，她其實不敢舉手請公車靠站，這是她作為I型人的困擾，她之所以學跳舞也是因為媽媽希望她能學習肢體課程，找到方式來表現自己。
提到三人平時作為民意代表，有無紓壓的管道？黃捷說她喜歡看電影，每年的柯南劇場版都要到電影院看，以及最近的《排球少年》、《灌籃高手》都有進場觀看；黃捷也說，因為去電影院，好處是可以隔絕訊息，不會像在家看劇需要邊處理工作、被迫中斷。
沈伯洋則說，他瘋狂的紀錄是看了《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》六次，吳沛憶則說，最近她看妮妃雅奪冠相當感動，在家追劇看Netflix是她很享受的時光。
看到沈伯洋一直吃桌上零食，也讓網友在留言區笑稱：「I型人吃東西怕尷尬」，黃捷則爆料，身旁飲控最嚴格的人就是林昶佐，甚至會用Excel表紀錄吃過的食物、拍照計算熱量，也提到因為林有表演需求，像是「大港開唱」才會看到林昶佐辛苦維持的完美腹肌；沈伯洋也接著說：「黃國昌應該飲控，因為他也有表演需求」。
黃捷接著問沈，在立院會不會跟黃國昌打招呼？沈伯洋回答，其實會，因為他們很早就認識，當初曾一起參與罷免吳育昇。吳沛憶則笑說：「搞不好你的後面是傅崐萁，黃國昌其實是跟傅打招呼」。
沈伯洋更爆料，判斷傅崐萁此趟訪中，回來就會以「中國最照顧花蓮」的論述，來盤點資源，並帶風向，實則是配合中國統戰需求。黃捷、吳沛憶則呼籲民眾一起闢謠，並希望能將正確資訊傳遞出去、突破同溫層，並提到自身在立院，會更關注相關議題。