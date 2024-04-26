帕莎蒂娜攜手在地農民　自然生活節季節套餐上桌

為響應4月22日的「世界地球日」、重新喚起自身與土地環境的連結，帕莎蒂娜青海餐廳即日起推出「自然生活節」季節套餐，主廚們優先選用以在地友善環境種植的農產，進行菜單設計與烘焙品研發。主菜部份提供蚵仔寮的市場鮮魚和屏東泰安肉品的松阪豬兩種選擇。
記者陳美嘉／高雄報導
今年選用的農產有位於燕巢「果房部有機農場」吳悅銘農友的牛番茄、彌陀「創世紀農場」蘇冠宇農友的洋蔥和外型有如冬蟲夏草般的獨特食材「草石蠶」，與位於杉林區林淑盆農友的萵苣和甜蘿蔓生菜、六龜「享家蔬果園」張家芸農友如翡翠般的綠番茄以及蚵仔寮魚市場的海鮮，同時並與六龜新發社區合作，以原生山茶為原料進行茶點研發。
行政主廚許志興表示，今年的「自然生活節」套餐，以蚵仔寮的市場鮮魚和屏東泰安肉品的松阪豬兩道主菜提供選擇，鮮魚慢火炭烤佐以醃漬的番茄搭配鮮蝦醬汁，清新爽口海味鮮香，而松阪豬肉佐黑蒜泥搭配綠番茄黑糖醬，堆疊不同的層次與風味。
前菜使用了本土洋蔥，甜度較高，皮薄易熟、肉質偏厚，做成慕斯搭配燉煮兩個小時的草石蠶，草石蠶又名甘露子，可以清熱，口感爽脆很適合夏天。另一道前菜也帶著海潮氣息，炭火烘烤的小卷佐以番茄莎莎醬和來自杉林的甜羅蔓生菜和福山萵苣，艷陽下的蚵仔寮風光在白鷺鷥的翅膀下，閃閃發亮。
西點行政主廚黃麗芳則提及，今年有機會與六龜新發社區合作，也實地前往當地拜訪，原生山茶韻緻有著淺山的活力，生長環境給予其更具韌性的生命能量，這次以原生紅茶研磨成茶粉、搭配蜜漬金桔設計「紅茶金桔費南雪」，深韻迷人，茶香與果香交融，目前限量提供給前往六龜山茶故事館預約茶席的遊客。