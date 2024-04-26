台灣青少年遊戲成癮是外國3倍　網銀國際推動「責任遊戲」預防

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儘管降低玩家遊戲時間，恐導致遊戲公司獲利減少，但網銀國際表示，基於ESG社會責任，更重視玩家健康，因此耗資千萬推廣「責任遊戲」新理念。並且透過創夢市集聯接中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，偕同資訊新創開發團隊進行產學研究，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題進行深度分析。
網銀國際表示，責任遊戲的推動規劃，分成社會、制度、經營、行為等多面向探討，應用大數據分析玩家背景資料，從消費行為形塑遊戲玩家的生活行為及消費行為分析，以利未來設計遊戲做出區隔，對高風險玩家建立防火牆機制。
網銀國際表示，近年來持續開展泛娛樂圈事業，從影劇自製、開發、投資、國際發行及行銷活動，並強化與觀影顧客面對面的服務體驗。如近期電影「周處除三害」或是由日本影星龜梨和也主演的「怪物樵夫」，並接手西門町絕色影城等，積極展現全方面打造跨足泛娛樂市場的決心。
此外，網銀國際表示，去（2023）年起推動ESG，完成「網銀小樹灌溉計畫」，種植上萬棵樹，著手永續環保議題。現在再推動責任遊戲，希望能以健康的遊戲環境，更具國際視野的高度，來發展泛娛樂生活圈，全面杜絕詐騙、洗錢、遊戲成癮，與玩家一同健康發展，創造健康正向的娛樂模式。