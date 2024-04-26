波音出包、財務吃緊！美西南航空結束4機場服務 2千人丟飯碗
美國西南航空（Southwest Airlines）表示，由於波音（Boeing）延誤交付新飛機，導致公司成本上升，加上第一季財務虧損增加，將於今年底裁員2000人、結束4個機場的服務。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，西南航空表示，今年預計從波音公司獲得的79架飛機，目前只拿到20架，連3月預計的46架飛機一半都不到，因此只能延長老舊客機的服役時間，從而導致公司效率變低，並被迫採取其他措施來削減成本。
西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）在公司第1季財報聲明中坦言，波音進一步延遲交付飛機的消息，在2024年和2025年，給公司帶來重大挑戰，將停止墨西哥科蘇梅爾機場、紐約州雪城機場、華盛頓州貝靈漢機場、休士頓喬治布希洲際機場的服務，這部分主要是為了改善財務問題，與波音交付無關。
不只是關閉機場，西南航空還表示，將裁減2000名員工、凍結飛行員和空服員的招募，顯示波音近期面臨的飛安調查問題，對整個航空業都造成不小的影響，就連美國聯合航空（United Airlines）也停止雇用飛行員，並要求部分飛行員開始休無薪假。