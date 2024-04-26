國三生注意！113高中免試入學變更就學區、即日起至5/3申請
國三生注意！為協助學生就近入學，教育部國教署提供因搬家遷徙、在國中階段跨區就學、學生就讀或畢業國中學籍所在就學區，未設置可供學生適性選擇的高中群科別或產業特殊需求類科等特殊因素學生申請變更就學區，以利適性選擇高中就讀，變更申請時間自今年4月26日至5月3日止。
記者李琦瑋／台北報導
國教署說明，「113學年度高級中等學校免試入學變更就學區」申請時間自113年4月26日至5月3日止，應屆畢業生須上網填寫申請表，並檢附相關證明文件，向就讀國中申請；非應屆畢業生、具同等學力資格或就讀海外設立的台灣學校及大陸地區台商學校學生，則須填寫申請表、檢附相關證明文件，逕向所欲變更就學區免試入學委員會申請。申請結果將於5月20日前以書面通知。
國教署表示，學生申請變更就學區經審查通過，免試入學報名方式即轉變為個別報名，新就學區內各高級中等學校招生對象、名額、報名辦法、比序項目等資訊，及志願選填、報名、錄取公告、報到等重要日程，請學生務必多加留意，以免權益受損。相關資訊可至各就學區免試入學委員會網站查詢，或下載簡章參閱，亦可至「國中畢業生適性入學宣導網站」連結至各直轄市、縣市12年國教網查詢，紙本簡章並已同步發售。
國教署提醒學生，在選填志願時務必考量生涯發展紀錄手冊及生涯發展規劃書，參酌免試入學志願模擬選填時，學校所給予的輔導建議，與導師及家長共同討論，選擇適宜的學校就讀，並依照後續放榜（7月9日）及報到日程（7月11日）辦理相關事宜，即早做好高中入學準備，順利銜接高中學校生活。