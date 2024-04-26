站著說話不腰疼？中國專家籲年輕人「別啃老」　網諷：養老金太多

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左曉蕾的這番話，迅速引發輿論熱議，與此相關的話題「專家建議年輕人買房不要總啃老」和「專家稱年輕人沒能力時就老實租房」衝上了中國社群平台微博熱搜。網友紛紛表示，「都不用買房了，把房地產都關門吧」、「專家的養老金太多了，建議砍個三分之一，工作了一輩子，想必存款很多了，給年輕人留點活路吧」。更有人直言不諱地諷刺稱，「就說沒希望就行了。」
左曉蕾還在節目中表示，年輕人不應加重父母負擔。她說道，「特別是，我不希望加重父母的負擔來謀取你未來所謂的幸福生活。我覺得，這樣的年輕一代沒有太大希望。應該有擔當，自己對自己負責。」
一名廣州潘姓民眾接受《自由亞洲電台》採訪時表示，他認為專家的這番話完全沒有了解到目前年輕人的真實生存狀態和買房動機。他指出，雖然在西方年輕人搬出去很正常，「但我覺得，在中國很難有這個土壤。」據他了解，一般真正能在廣州、深圳這樣的大城市買得起房的年輕人，往往都是家裏本來就在這些城市有房。
由於年輕人工資不足以買房，因此一種常見的買房方法就是賣掉家裏的舊房子，再在父母的資助下，結合自己的收入購買新房。而這也不光是為了自己，更是為了給全家人換一套新房，讓家人過得更好。潘姓民眾表示，「這個專家這麼說，我覺得她只是想刺激那些韭菜拼命給國家打工。」
根據人工智慧「微博智搜」所顯示的大眾情緒數據，對於「專家稱年輕人沒能力時就老實租房」的話題，有36%的網友感到「悲傷」；感到「生氣」、「失望」的人分別為19%和17%。此外，還分別有15%、6%和4%的網友，對此感到「平和」、「疑惑」和「感動」。總體而言，網友的負面情緒佔了絕大多數。
曾在華北地區一座小城市生活多年的梁姓民眾則認為，左曉蕾的話沒有反映當代年輕人的實際生活狀態。在他的家鄉，房價雖然低，但由於民眾的工資也低、工作機會少，因此很多年輕人還是選擇去北京等房價昂貴的大城市工作，希望把家安在北京。
梁姓民眾表示，「去北京工作了，就要在那邊安家、置業買房，但不是在國企、央企之類的地方工作的話，也很難買得起。這個專家應該多關注年輕人的生存狀態。」